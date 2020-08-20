شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اتحاد CARE الأوروبى لتسريع اكتشاف الأدوية وتطويرها لـ COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن CARE (البحث والتطوير المعجل بكورونا في أوروبا) ، وهو تحالف جديد مدعوم من شراكة بين القطاعين العام والخاص مبادرة الأدوية المبتكرة (IMI) عن إطلاقه اليوم لتسريع اكتشاف وتطوير الأدوية المطلوبة بشكل عاجل لعلاج SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب. كوفيد -19.

ووفقا لتقرير موقع " financialpost" ، تم تمويل الاتحاد بمنحة يبلغ مجموعها 77.7 مليون يورو ، من قبل هيئة كير بمساهمات نقدية من الاتحاد الأوروبي (EU) ومساهمات نقدية وعينية من إحدى عشرة شركة تابعة للاتحاد الأوروبي للصناعات الدوائية والجمعيات (EFPIA) وثلاثة شركاء مرتبطين بـ IMI.

CARE هو مشروع مدته 5 سنوات يجمع 37 شريكًا من بلجيكا والصين والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا وبولندا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، ويقودها VRI-Inserm (المعهد الوطني الفرنسي للصحة and Medical Research ، باريس ، فرنسا)، حيث يدمج مشاريع COVID-19 الخاصة بالشركاء الجارية منذ فبراير 2020.

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اتحاد علاجات كورونا

أهداف اتحاد CARE لفيروس كورونا يقوم الاتحاد على ثلاث ركائز: أهداف اتحاد CARE لفيروس كورونا يقوم الاتحاد على ثلاث ركائز:

إعادة تحديد موضع الدواء : من خلال الفحص وتحديد سمات المكتبات المركبة التي يساهم بها الشركاء بهدف التقدم السريع للجزيئات إلى مراحل متقدمة من الاختبارات السريرية.

اكتشاف دواء جزيء صغير يعتمد على فحص السيليكو وتحديد ملامح المركبات المرشحة الموجهة ضد SARS-CoV-2 والأهداف المستقبلية لفيروس كورونا.

اكتشاف الأجسام المضادة المحايدة للفيروس: وتحصين النماذج الحيوانية المتوافقة مع البشر ، وخلايا المريض B وتصميم السيليكو.