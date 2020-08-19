شكرا لقرائتكم خبر عن لمنافسة سامسونج.. مايكروسوفت تطلق أول هاتف قابل للطي «فيديو وصور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت مدونة ويندوز التابعة لمايكروسوفت خبرا جديدا عن أحد منتجات مايكروسوفت وهو هاتف جديد قابل للطي يسمى مايكروسوفت سيرفس ديو Microsoft Surface Due ومتوافق مع 4G.

هاتف قابل للطى من مايكروسوفت لمنافسة سامسونج

مواصفات الجهاز تأتي مع معالج Snapdragon 855 من كوالكوم وذاكرة عشوائية 6 جيجا مع وحدة تخزين 128 جيجا أو 256 جيجا وفقا لاختيارك وبطارية 3600 ملي امبير وكاميرا واحدة 11 ميجا بيسكل ومزود بخاصية الشحن السريع 18 وات ووزن الجهاز 250 جرامًا.

هاتف قابل للطى من مايكروسوفت لمنافسة سامسونج

أما مساحة الشاشة فهي 8.1 بوصة كاملة «الشاشتين معا» ومفصلة تستطيع فتح الشاشة بزاوية 360 درجة بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام كل شاشة على حدة أو استخدام الاثنين معا بمنفذ USB-C ويدعم البلوتوث وتشغيل الألعاب بربطه مع Xbox Gamepass Ultimate بالإضافة إلى وجود قلم خاص مع الجهاز لكتابة وتدوين ملاحظاتك.

هاتف قابل للطى من مايكروسوفت لمنافسة سامسونج

الجهاز سيكون متاحا بنظام اندرويد 10 ويبدأ سعره من 1399 دولار أمريكي وتقول مايكروسوفت بأنه أنحف جهاز قابل للطى في السوق حاليا علما بأن هذا السعر سيكون منافسا لهاتف سامسونج Z fold 2 من نفس الفئة مع إمكانيات أقلّ لهاتف مايكروسوفت.

الجهاز متاح الآن للطلب المسبق في الولايات المتحدة من MicrosoftStore.com وAT&T وBestBuy وسيكون متاحا للجمهور الشهر المقبل.

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