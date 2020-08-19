آلام الظهر.. 8 أسباب و10 نصائح

يعاني كثيرون من آلام الظهر الناتجة عن أسباب عدة منها العمل الشاق طوال اليوم والإجهاد أو الإصابات المفاجئة.

ومن المهم التعرّف على أسباب ألم الظهر وأهم النصائح التي تساعد على التخلص من هذا الألم.







أسباب ألم الظهر:

النوم بطريقة خاطئة يعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ألم الظهر بشكل مفاجئ.

التعرض إلى الهواء البارد مثل استخدام المراوح أو المكيفات، يتسبب في الشعور بآلام الظهر.

قد يصاب الإنسان بالألم في الظهر نتيجة وجود مشكلات بالكلى أو إصابتها بالحصوات.

الإصابة بمشاكل في القولون ومنها التهاب القولون أو الإصابة بالقرحة قد يؤثر على حدوث ألم بالظهر.

حمل الأشياء الثقيلة بطريقة خاطئة مما يعرض العمود الفقري إلى الضغط الشديد عليه وهذا يتسبب في الألم بالظهر.

الإفراط في ممارسة الرياضة يؤثر على الظهر، وقد يكون ناتجا عن حدوث التواء في العظام أو المفاصل نتيجة الحركة المفاجئة.

السمنة قد تتسبب في حدوث ألم بالظهر نتيجة تأثير زيادة الوزن على العمود الفقري.

قد يعاني الكثير من النساء بالألم في الظهر، والذي يكون ناتجا عن ارتداء حذاء ذو كعب عالي مما يزيد من الضغط على العظام والعمود الفقري.





نصائح للتقليل من ألم الظهر: