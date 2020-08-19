آلام الظهر.. 8 أسباب و10 نصائح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة
الخليج 365الأربعاء 2020/8/19 11:22 م بتوقيت أبوظبي
يعاني كثيرون من آلام الظهر الناتجة عن أسباب عدة منها العمل الشاق طوال اليوم والإجهاد أو الإصابات المفاجئة.
ومن المهم التعرّف على أسباب ألم الظهر وأهم النصائح التي تساعد على التخلص من هذا الألم.
أسباب ألم الظهر:
- النوم بطريقة خاطئة يعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ألم الظهر بشكل مفاجئ.
- التعرض إلى الهواء البارد مثل استخدام المراوح أو المكيفات، يتسبب في الشعور بآلام الظهر.
- قد يصاب الإنسان بالألم في الظهر نتيجة وجود مشكلات بالكلى أو إصابتها بالحصوات.
- الإصابة بمشاكل في القولون ومنها التهاب القولون أو الإصابة بالقرحة قد يؤثر على حدوث ألم بالظهر.
- حمل الأشياء الثقيلة بطريقة خاطئة مما يعرض العمود الفقري إلى الضغط الشديد عليه وهذا يتسبب في الألم بالظهر.
- الإفراط في ممارسة الرياضة يؤثر على الظهر، وقد يكون ناتجا عن حدوث التواء في العظام أو المفاصل نتيجة الحركة المفاجئة.
- السمنة قد تتسبب في حدوث ألم بالظهر نتيجة تأثير زيادة الوزن على العمود الفقري.
- قد يعاني الكثير من النساء بالألم في الظهر، والذي يكون ناتجا عن ارتداء حذاء ذو كعب عالي مما يزيد من الضغط على العظام والعمود الفقري.
نصائح للتقليل من ألم الظهر:
- ممارسة أنواع من الرياضة البسيطة ومنها رياضة المشي قد يكون حلا لعلاج ألم الظهر الناتج عن الجلوس لفترة طويلة.
- الحرص على التقليل من الوزن الزائد واتباع نظام للرجيم للتخلص من الدهون التي تضر بصحة عظام الظهر والعمود الفقري.
- عند الجلوس في العمل لفترات طويلة يجب الحرص على الوقوف بعد كل عشرين دقيقة لتمدد الجسم مع الحرص على انحناء الجسم للوراء قليلا أثناء الوقوف للتقليل من الضغط على الظهر.
- التوقف عن التدخين لأنه يزيد من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام مما يصيب الظهر بالألم.
- التقليل من ارتداء الكعب العالي للنساء حفاظا على صحة العمود الفقري.
- عمل كمادات باردة على الظهر باستخدام مكعبات الثلج لمدة يومين واستبدالها بكمادات دافئة مما يساعد على التقليل من الألم بالظهر.
- تناول الأدوية المسكنة لألم الظهر تحت إشراف طبي.
- تدليك الظهر مرة واحدة أسبوعيا باستخدام أحد أنواع الزيوت الطبيعية مثل زيت اللافندر مما يساعد على التقليل من حدة ألم الظهر.
- الجلوس بوضع مستقيم والمعمل على استرخاء الكتفين والجسم مع وضع وسادة أسفل الظهر مع إبقاء القدمين مسطحتين للتخلص من الآلام التي تصيب الظهر.
- عند النوم يمكنك الاستلقاء على الظهر مع وضع وسادة تحت الركبتين، مما يساعد على جعل العمود الفقري في وضع سليم يساعد على الاسترخاء والتخلص من الألم.
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