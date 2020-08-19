افعل ولا تفعل.. كل ما يتعلق بارتداء الكمامة

5 أشهر تقريباً مرّت على فرض معظم الدول ارتداء الكمامة إجبارياً باعتبارها السلاح الأكثر فعالية وأماناً في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والحد من نقل العدوى التاجية.

لكن الملل من وضع الأقنعة الواقية، دفع البعض للتخلي عنها والعودة للحياة الطبيعية دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.



وكشفت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع أرقام الإصابات بـ"كوفيد- 19"، بعد فترات من الانخفاض التدريجي، وعزت ذلك للتهاون في الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها ارتداء الكمامة.

وذكر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن السبب وراء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا هو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والإكثار من الوجود في الأماكن المزدحمة وعدم ارتداء الكمامات.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على الطرق الصحيحة لاستخدام الكمامة، والمخاطر الصحية التي تستدعي استبدال الماسك بآخر نظيف، وفقا لتحذيرات خبراء الصحة والمنظمات الطبية العالمية.

نصائح





منظمة الصحة العالمية قدمت دليلا لكيفية ارتداء الكمامة والعناية بها حتى خلعها، تضمن:

- قبل لمس الكمامة، اغسل اليدين بالماء الصابون أو افركهما بالكحول.

- افحص الكمامة للتأكد من أنها غير ممزقة أو سبق ارتداؤها أو تعرضت للتلف.

- حدّد الطرف العلوي للكمامة، حيث يوجد الشريط المعدني عادة.





- حدد الطرف الداخلي للكمامة، وهو الجهة البيضاء عادة.

- ثبت الكمامة على وجهك بحيث تغطي فمك وأنفك وذقنك، دون ترك أي فراغات على الجانبين.

- عدم لمس الكمامة أثناء ارتدائها سواء لضبطها أو خلعها.

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- عند خلعها، انزع الشريطين من خلف الرأس أو الأذنين دون لمس الجهة الأمامية من الكمامة.

- عقم اليدين بعد خلع الكمامة بالمطهر الكحولي أو اغسلهما بالماء والصابون.

محاذير





هناك مشاكل صحية قد تترتب على الاستخدام الخاطئ للكمامة أو مخاطر يجب أخذها في الحسبان في إطار عملية اتخاذ القرار بشأن استخدام القناع الواقي كالتالي:

- لا تستخدم أكثر من 6 ساعات.

- لا تعط كمامتك لغيرك يرتديها.

- احذر تلوث الكمامة نتيجة لمسها باليدين.

- تجنب إزاحة القناع عن الفم والأنف إلى الذقن ثم إعادتها.





- إسقاط الكمامة من أحد الأذنين وتركها معلقة.

- عدم رش الكمامة بكحول لما قد يحدث من مشاكل صدرية.

- تغییر الكمامة عندما تصبح مبللة أو متسخة أو تالفة.

- لا تُستخدم الكمامات الطبية سوى مرة واحدة فقط

- احرص على التخلّص من الكمامة برميها في صندوق نفايات مغلق.



