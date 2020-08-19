طريقة مبتكرة لإعادة نمو الغضروف في المفاصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتشف باحثون في كلية الطب بجامعة ستانفورد الأمريكية طريقة لتجديد وسادة الغضروف الموجودة في المفاصل، وذلك خلال تجارب أجريت على الفئران والأنسجة البشرية.

وفقدان طبقة الأنسجة الزلقة والممتصة للصدمات، والتي تسمى الغضروف المفصلي، مسؤولة عن العديد من حالات آلام المفاصل والتهابها، والتي تصيب أكثر من 55 مليون أمريكي، ويعاني ما يقرب من واحد من كل 4 أمريكيين بالغين من التهاب المفاصل، ويعاني أكثر من ذلك بكثير من آلام المفاصل والالتهابات بشكل عام.

واكتشف باحثو الجامعة كيفية إعادة نمو الغضروف المفصلي عن طريق التسبب أولاً في إصابة طفيفة لأنسجة المفصل، ثم استخدام الإشارات الكيميائية لتوجيه نمو الخلايا الجذعية الهيكلية أثناء شفاء الإصابات، ونُشر العمل في 17 أغسطس بمجلة "نيتشر ميديسين".

ويقول تشارلز تشان، الباحث الرئيسي بالدراسة: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نجد طريقة لمساعدة الجسم على إعادة نمو هذا النسيج المهم".

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ويعتمد العمل على أبحاث سابقة في جامعة ستانفورد أسفرت عن عزل الخلية الجذعية الهيكلية ، وهي خلية ذاتية التجديد مسؤولة أيضًا عن إنتاج العظام والغضاريف ونوع خاص من الخلايا يساعد على نمو خلايا الدم في نخاع العظام.

ويمكن معالجة الغضروف التالف من خلال تقنية تسمى الكسر الدقيق، حيث يتم حفر ثقوب صغيرة في سطح المفصل، وتحث تقنية الكسر الدقيق الجسم على تكوين نسيج جديد في المفصل، لكن النسيج الجديد لا يشبه الغضروف كثيرًا.

وعبر استخدام بعض الإشارات الكيميائية يمكن توجيه نمو الخلايا الجذعية الهيكلية أثناء شفاء الإصابات، لتوليد غضروف لعلاج مرض الغضروف الموضعي.