جهاز جديد لفحص كورونا في 30 ثانية

أعلنت "جي 42 للرعاية الصحية"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي 42" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "نانوسينت" NanoScent الإسرائيلية المتخصصة في تقنيات قراءة الروائح، لاستكشاف أوجه التعاون في تطوير وتصنيع وتوزيع جهاز فحص الروائح Scent Check، وهو حلّ مبتكر قادر على اكتشاف الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد - 19 باستخدام عينة من هواء الزفير.



ويتميز الجهاز الجديد بقدرته على اكتشاف مجموعة من المركبات العضوية المتطايرة من هواء الزفير المشتق من استجابة الجسم المضيف لعدوى SARS-CoV-2.

ويتم التقاط عينة الهواء بسلاسة من خلال "مصيدة الهواء"، وهي حقيبة صغيرة مزودة بقشّة حيث يُطلب من الشخص الذي يتم فحصه نفخ الهواء عليها من أنفه، وبعدها يقوم نموذج قائم على التعلم الآلي بتحليل وتشخيص وتسمية المركبات العضوية المتطايرة وتقديم نتيجة الاختبار في غضون 30 إلى 60 ثانية.

كما يتميز الجهاز غير الجراحي بقدرته على تقديم النتائج بسرعة، مما يسهم في تحقيق تحول كبير في قطاع التشخيص على مستوى العالم.

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ويمكن للجهاز الجديد أن يعمل في بيئات اختبار كبيرة أو صغيرة، دون الحاجة إلى بنية تحتية معقدة، فضلاً عن فعاليته من حيث التكلفة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن مسؤولين تنفيذيين من الشركتين شاركوا في مراسم توقيع مذكرة التفاهم، التي أقيمت عبر تقنية الفيديو بين الإمارات وإسرائيل.

وخلال الحدث، ناقش الطرفان طرق الاستفادة من الخبرات والتقنيات ذات الصلة للإسراع بإطلاق الجهاز في هذه المرحلة التي يعد فيها إجراء اختبارات واسعة النطاق الطريقة الأكثر فعالية للحد من انتشار كوفيد-19 في ظل عدم توفر لقاح للفيروس.

وقال آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 للرعاية الصحية: "تعتبر جي 42 للرعاية الصحية في طليعة الشركات التي تقوم بجهود كبيرة لمكافحة وباء كوفيد - 19، كما تلتزم بتطوير برامج وحلول مبتكرة وفاعلة لتحسين الصحة العامة وحمايتها، وسوف نتمكن من خلال هذا التعاون مع نانوسينت، من إضافة حلول قوية لمحفظة حلولنا التشخيصية الشاملة التي تتضمن مسبقاً فحوصات PCR و LamPORE".