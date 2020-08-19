الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/8/19 09:39 م بتوقيت أبوظبي
أعلن مسؤولو الصحة في كاليفورنيا، تسجيل أول إصابة بالطاعون في الولاية منذ 5 سنوات، مرجحين تعرض أحد سكان "ساوث ليك تاهو" للعض من قبل برغوث مصاب أثناء تمشية كلب.
وقال مسؤول بمقاطعة إلدورادو، إنهم أبلغوا بالعدوى من قبل إدارة الصحة في كاليفورنيا، وكشف أن المريض، الذي يتعافى في المنزل، كان يسير على طول ممر نهر تروكي.
ويساعد اكتشاف المرض في وقت مبكر على علاجه بشكل فعال بالمضادات الحيوية.
وتشمل الأعراض، التي تظهر عادة في غضون أسبوعين من العدوى، الحمى والغثيان والضعف وتضخم الغدد الليمفاوية.
وقالت مسؤولة الصحة العامة فى مقاطعة إلدورادو، الدكتورة نانسى ويليامز: "الطاعون موجود بشكل طبيعي في أجزاء كثيرة من كاليفورنيا، بما في ذلك المناطق المرتفعة من مقاطعة إلدورادو"، حسب ABC News
وأضافت: "من المهم أن يتخذ الأفراد الاحتياطات لأنفسهم وحيواناتهم الأليفة عندما يكونون فى الهواء الطلق، خاصة أثناء المشي أو التنزه أو التخييم في المناطق التي توجد بها القوارض البرية".
وتابعت: "حالات إصابة الطاعون البشرية نادرة للغاية، ولكنها قد تكون خطيرة للغاية".
وقالت إدارة الصحة والخدمات الإنسانية فى مقاطعة إلدورادو، فى بيان: "آخر حالات الطاعون المبلغ عنها في كاليفورنيا كانت حالتين بشريتين تعرضتا لقوارض مصابة أو براغيث، في حديقة يوسمايت الوطنية عام 2015، وكلا الشخصين عولج وتعافى، وكانت هذه أولى الحالات البشرية المبلغ عنها في الولاية منذ عام 2006".
وتوضح منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات بالطاعون يقدر بين 8٪ و10٪.
كانت هذه تفاصيل خبر الطاعون يصل كاليفورنيا لأول مرة منذ سنوات.. برغوث وكلب وتمشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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