شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تستبعد تفشى فيروس كورونا فى المواد الغذائية المجمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعدت نيوزيلندا، احتمال تفشي فيروس كورونا في مدينة أوكلاند بسبب المواد الغذائية المجمدة أو الشحن ، حيث تم تسجيل 13 حالة إصابة جديدة.ووفقا للجريدة الصينية " "SCMP قال مسئولو الصحة إن التحقيقات، تشير إلى أن الفيروس لم يأت من خلال الخدمات المبردة أو المواد التي تصل من الخارج إلى منشأة أمريكولد للتخزين البارد في أوكلاند حيث عمل أحد الأفراد المصابين حديثًا.

قال الدكتور أشلي بلومفيلد ، المدير العام للصحة: ​​"يبدو واضحًا الآن أنه يتم استبعاد هذا التحقيق"، ولا يزال أصل التفشي الأخير غير معروف ، وكان انتقال العدوى عبر البيئة في المخزن البارد إحدى النظريات التي يجري النظر فيها.

ويعد أداء نيوزيلندا فى السيطرة على الفيروس، أفضل بكثير من معظم البلدان خلال الوباء ، لكن عودة الظهور المفاجئ في أوكلاند الأسبوع الماضي، دفع الحكومة إلى تمديد إغلاق لسكان المدينة البالغ عددهم 1.7 مليون حتى 26 أغسطس ، في حين أن قواعد المسافة الآمنة سارية في مدن أخرى و مدن.



نيوزلندا تنفى أن ينتقل فيروس كورونا عبر المجدات

كما واجهت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن في الأيام الأخيرة انتقادات من المعارضة، بشأن اكتشاف أن مسؤولي الحدود لم يتم اختبارهم بانتظام لفيروس Covid-19.

أمرت الحكومة في 14 أغسطس بإجراء اختبار الزامي لجميع موظفي الحدود في الخطوط الأمامية بعد أن تبين أن ثلثي العمال لم يتم اختبارهم قط لفيروس كورونا.

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أبلغت البلاد عن 13 حالة جديدة يوم الثلاثاء ، مما رفع العدد الإجمالي للحالات النشطة إلى 90 ، منها 69 حالة مرتبطة بتفشي أوكلاند. ويبلغ العدد الإجمالي للعدوى الآن 1،293 ، مع 22 حالة وفاة.



زيادة حالات الإصابة بكورونا فى الدول مرة أخرى زيادة حالات الإصابة بكورونا فى الدول مرة أخرى أبلغت كوريا الجنوبية عن 246 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، في اليوم الخامس على التوالي من زيادة ثلاثية الأرقام ، حيث يستمر الفيروس في الانتشار بسرعة في منطقة العاصمة الكبرى حيث ظهرت الكنائس كمجموعات كبيرة.

ورفعت أرقام الثلاثاء عدد الحالات على المستوى الوطني إلى 15761 حالة ، بما في ذلك 306 حالة وفاة.

وقال مسؤولو الصحة إن 202 من الحالات الجديدة تم الإبلاغ عنها من منطقة العاصمة سيول ، التي يقطنها نصف سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 51 مليون نسمة.

ظهرت كنيسة في شمال سيول يقودها منتقد مرير لرئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن كمجموعة رئيسية من الإصابات ، حيث اكتشف العاملون الصحيون حتى بعد ظهر يوم الاثنين أكثر من 300 إصابة مرتبطة بأعضائها.

فيما أبلغت الفلبين عن أكثر من 164000 حالة إصابة و 2681 حالة وفاة.وقد تكون الطفرة الشائعة بشكل متزايد لفيروس كورونا الجديد الموجود في أوروبا وأمريكا الشمالية وأجزاء من آسيا أكثر عدوى ولكنها تبدو أقل فتكًا ، وفقًا لطبيب بارز في الأمراض المعدية.