شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف بروتين جديد يساعد فى علاج الربو والحساسية والانسداد الرئوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل فريق من الباحثين لروتين ينتجه الجهاز العصبي قد يكون مفتاحا جديد لعلاج الأمراض الالتهابية مثل الربو والحساسية والتليف المزمن ومرض الانسداد الرئوي المزمن ، وتم نشر الدراسة فى مجلة Nature Immunology ، وأكد الباحثين أن البروتين مسؤولاً عن منع الاستجابات المناعية المفرطة وتدمير الالتهابات.

ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownewsتشير الاستجابة المناعية إلى قدرة الجسم على التعرف على المواد الضارة والدفاع عنها،على الرغم من أنه مفيد للمساعدة في إزالة العدوى ، إلا أن الاستجابة المناعية يمكن أن تعزز الالتهاب الضار إذا لم يتم تقييدها بشكل صحيح.

وجد الباحثون أن بروتين NMB يمكنه إيقاف نوع الالتهاب الذي يحدث في أمراض مثل الربو والحساسية والتليف المزمن ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

قال مارك سيراكوزا ، المؤلف الرئيسي والأستاذ المساعد في كلية الطب روتجرز نيو جيرسي: "لعدة سنوات ، ظلت الآلية التي من خلالها يقوم الجسم بإيقاف الاستجابة الالتهابية للشفاء بعد الإصابة بالديدان غير مفهومة قدمت الدراسة

Advertisements

هذا الفهم والأمل في العلاجات الممكنة باستخدام NMB ، والتي لديها إمكانات كبيرة لعلاج الأمراض الالتهابية مثل الربو والحساسية ومرض الانسداد الرئوي المزمن."

يعد مرض الانسداد الرئوي المزمن ثالث أكثر أسباب الوفاة شيوعًا بين الأمراض الالتهابية والحساسية وهو السادس في الولايات المتحدة.

اعتقد العلماء سابقًا أن الجهاز المناعي قادر على تنظيم نفسه من أجل التخلص من الالتهاب لمنع تلف الأنسجة. ومع ذلك ، فقد بدأ العمل الناشئ يكشف أن التفاعلات المعقدة بين الجهاز المناعي والجهاز العصبي تعمل على الحد من الالتهاب وتعزيز الصحة.

تم إيداع طلب براءة معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) من قبل مكتب روتجرز لتسويق البحوث تشمل الخطوات التالية للباحثين تطوير عقاقير باستخدام البروتين لعلاج أمراض مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن والحساسية.