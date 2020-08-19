ليست جميعها سلبية!.. دراسة طبية تكشف عن أطعمة تحتوي دهونا مفيدة للقلب والصحة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 34 دقيقة

في البحث عن العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على إتمام عملياته الحيوية، فإن الدهون الصحية تعتبراً عاملاً مهماً للحفاظ على استقرار ضغط الدم وتحسين الذاكرة وامتصاص عناصر غذائية معينة.

وبحسب موقع “ذا هيلث سايت”، يمكن أن تساعد هذه الدهون أيضا على إنقاص الوزن عن طريق تعزيز الشعور بالشبع لفترة زمنية طويلة.

لذلك، يجب عليك دائما تضمين الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، والتي تشمل أحماض أوميغا 3 وأحماض أوميغا 6 الدهنية، في النظام الغذائي.

تُعرف هذه الدهون الصحية باسم “الدهون الجيدة” لأنها تحافظ على صحة القلب وتنظم مستويات الكوليسترول وتعزز أيضا الصحة العامة عن طريق تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويحافظ الاستهلاك المنتظم على مستويات ضغط الدم الطبيعية، ويقلل من الدهون الثلاثية المرتبطة بأمراض القلب ويحارب الالتهابات.

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إليك بعض الأطعمة التي تعد مصدرا غنيا بالدهون الصحية، والتي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي لتعزيز الصحة:

الأسماك: الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل (الإسقمريّ) والرنجة والسردين، تساعد في الحافظ على صحة القلب، ومفيدة جدا لصحة الدماغ.

الأفوكادو: يحتوي على دهون صحية مفيدة جدا لصحة القلب، ويساعدك أيضا في التخلص من أعراض التهاب المفاصل.

زيت الزيتون: يحتوي على نسبة عالية من الدهون الجيدة المفيدة، لكن يجب تناولها باعتدال، لأنه حتى الدهون الجيدة يمكن أن تكون ضارة إذا كانت فائضة عن حاجة الجسم.

البذور: ينصح بتناول بذور اليقطين وبذور عباد الشمس وبذور السمسم، لأن الدهون المفيدة الموجودة فيها تعمل على خفض الكوليسترول السيئ والحفاظ على صحة القلب.