أبرز تطورات كورونا حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:17 مساءً - في الآتي، آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

أكثر من 780 ألف وفاة

أودى كورونا بحياة 781,194 شخصاً على الأقل في العالم منذ أن ظهر في الصين نهاية كانون الأول، بحسب تعداد أجرته وكالة “فرانس برس” استناداً إلى مصادر رسميّة، عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش، اليوم. وسُجّلت رسميّاً إصابة 22,187,780 شخصا على الأقل في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه.

الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط، تبقى البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات، مع تسجيلها 171,833 وفاة من أصل 5,482,823 إصابة، تليها البرازيل حيث سجلت 109,888 وفاة، والمكسيك مع 57,774 وفاة والهند مع 52,889 وفاة والمملكة المتحدة بتسجيلها 41,381 وفاة.

لقاح إلزامي؟

أطلقت أوستراليا، اليوم، النقاش حول ضرورة أن تجعل الدول اللقاح المستقبلي ضد كورونا إلزامياً، فيما يواصل عدد الإصابات ارتفاعه وتشدد سلطات دول العالم القيود المفروضة لمواجهة الوباء.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية يتم حالياً تطوير 168 لقاحاً محتملاً ضد كوفيد-19 لكن لا يمكن بعد طرح أي منها في الأسواق.

وفي الولايات المتحدة يملك مختبر “موديرنا” مشروعاً قطع مراحل، في وقت أكّدت أوستراليا أنها تطوّر لقاحاً “واعداً” بفضل اتفاق مع مجموعة “أوسترازينيكا” السويدية- البريطانية. وسيتم قريباً اختبار لقاح صيني في باكستان و#السعودية.

من جهه، أعرب البابا فرنسيس عن الأمل في ألا يكون اللقاح الجديد حكراً على “الأغنياء”.

وضع الكمامة إلزامي في تولوز

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أعلن المسؤول عن منطقة أوت-غارون أنه بات وضع الكمامات إلزامياً اعتباراً من الجمعة في تولوز، بسبب التفشي النشط لكوفيد-19 في رابع أكبر مدن فرنسا.

من جهته، أعلن البروفيسور ديدييه راوول رئيس قسم الأمراض المعدية في المستشفى الجامعي في مرسيليا، أنه “كان يفضل لو بقي الأمر توصية بدلاً من إلزامياً”. وقال: “إذا كانت الكمامة تساهم في الطمأنة فهذا جيد لكنني أخاف من أن يتحول الأمر إلى هاجس كبير والآن سيرغب الأفراد في أن يفرضوا آرائهم”.

فنلندا تحمي نفسها

“حفاظاً على الوضع الجيد نسبياً” المتعلق بوباء كوفيد-19 ضمن حدودها، سحبت فنلندا من قائمتها الخضراء معظم المسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الذين بات عليهم البقاء في الحجر لدى وصولهم. وهذا الاجراء يعني خصوصا فرنسا وبلجيكا.

انعكاسات كورونا على الملاريا في سيراليون

في سيراليون، أعرب الأطباء والمنظمات غير الحكومية عن القلق لتفشي الملاريا بسبب المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا. ويسجلون تضاعف في الحالات الخطيرة من الملاريا منذ بدأ المرضى تجنب التوجه إلى المستشفيات خوفاً من الإصابة بكوفيد-19.

غياب المتابعة الصحية المناسبة خطير، لاسيما على الأطفال خلال فصل هطول الأمطار عندما ينتشر المرض بقوة مع زيادة عدد البعوض.

شركة “بريتاني فيريز” تخفض رحلاتها

أعلنت شركة “بريتاني فيريز” البحرية أنها ستخفض رحلاتها بين فرنسا وبريطانيا وستتخذ تدابير البطالة الجزئية بعد أقل من اسبوع على فرض بريطانيا حجراً من 14 يوما للقادمين من فرنسا.

وسجلت الشركة التي يشكل البريطانيون 85 في المئة من ركابها 35 ألف الغاء أو تأجيل سفر منذ نهاية الأسبوع الماضي.