شكرا لقرائتكم خبر عن المتلازمة التى تصيب الأطفال مرضى كورونا ليس لها علاقة بمرض كاواساكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة بريطانية جديدة أن الحالة الالتهابية التي تصيب الأطفال أثناء الوباء مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا، واكتشف الباحثون في كلية كوليدج لندن أن المرض، المعروف باسم متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال (MIS-C)، الذى يرتبط بكورونا يختلف عن مرض كاواساكي، بحسب ما نشرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

ويمكن أن يظهر المرض على شكل طفح جلدي وحمى وألم في البطن ويرتبط بعدوى سابقة بنفس الفيروس الذى يسبب كوفيد 19.ولا يستطيع العلماء تفسير سبب ميل الأطفال مرضى كورونا أكثر للإصابة بمتلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة.

يُعتقد أن حالة الالتهاب المفرط هي استجابة مناعية متأخرة للعدوى، مما يجعل مسحات الحلق والأنف التقليدية زائدة عن الحاجة.

لكن أكثر من ثلثي (68 %) الأطفال في الدراسة الأخيرة ثبتت وجود الأجسام المضادة لكورونا لديهم، مما يثبت أنهم أصيبوا في الماضي.

وبينما كان العالم يتصارع مع جائحة كوفيد 19 ، كانت الحالة الشبيهة بكاواساكي تظهر وتتزايد وتيرتها إنه يؤثر بشكل حصري تقريبًا على الأطفال أو المراهقين.

وعلى الرغم من الارتباط المشتبه به بالفيروس التاجي والتشابه مع مرض كاواساكي ، لم يكتشف العلماء سابقًا سبب المرض ، أو ما هو المرض بالضبط.

لكن الباحثين نشروا الآن الدراسة الأولى التي تؤكد أن متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة MIS-C هي حالة فريدة خاصة بها مرتبطة بعدوى سابقة لـكورونا.

يبدو أن العلاجات الحالية فعالة وتتضمن المنشطات ومضادات التخثر والجلوبولين المناعي وأحيانًا التنفس الصناعي والدخول إلى العناية المركزة ومع ذلك ، فإن أعراض الحالتين متشابهة جدًا.

قال الدكتور مانو شانكار-هاري، المؤلف المشارك بالدراسة،: "لا يوجد اختبار تشخيصي لمرض كاواساكي أو متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة."

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وأضاف أن هناك سمات سريرية مشتركة، وبالتالي ، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو طلب المشورة الطبية، إذا كان طفلك مريضًا

وقال الدكتور شانكار هاري"يسلط هذا البحث الضوء على أن متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة، على عكس مرض كاواساكي، يرتبط بعدوى كورونا مع نتائج سريرية ومناعية مختلفة."

نظر البحث في الاستجابة المناعية لدى 25 طفلاً (15 فتى و 10 فتيات) مع متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة ، تتراوح أعمارهم بين 7 و 14 عامًا.

ظهرت على جميع الأطفال أعراض جعلت الأطباء يشكون في أنهم يعانون من متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة كان ثمانية عشر مصابًا بمشاكل في الجهاز الهضمي وسبعة ظهرت عليهم علامات الالتهاب الرئوي.

تم إجراء اختبارات الأجسام المضادة للمرضى لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا سابقًا بكوفيد 19 عاد سبعة عشر شخصًا إيجابيًا (68 %).

في حين تم اختبار ثمانية أجسام مضادة سلبية، يعتقد الأطباء أنهم في مرحلة ما كانوا قد اتصلوا بحالات كورونا.

ما اكتشفه الباحثون هو أن حالة متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة تجعل الجسم ينتج أقل من الخلايا B و T - والتي تعد جزءًا من الاستجابة المناعية للجسم وتساعد في درء الأمراض. ينعكس هذا الانخفاض في البالغين المصابين بـ COVID-19.

ومع ذلك ، كانت الاستجابة المناعية مختلفة تمامًا عن مرض كاواساكي.

كتب الباحثون في الدراسة: "بشكل عام، يظهر متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة على أنه مرض مؤثر على المناعة ويبدو مختلفًا عن مرض كاواساكي".