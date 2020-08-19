شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تتفق مع روسيا للحصول لقاح "سبوتنيك V" لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة إنديان إكسبرس اليومية، نقلاً عن مصادر حكومية، إن الهند أقامت من خلال سفارتها في موسكو اتصالات مع المطور الروسي للقاح سبوتنيك Sputnik V ضد عدوى فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى تلك التى طورتها شركة الأدوية البريطانية استرازينيكا، ومودرنا الأمريكية.

وأوضح المصدر أن "البعثة الهندية تتعامل بشكل منفصل مع الجانب الروسي من خلال سفارتها فى موسكو، وننتظر الآن بيانات سلامة وفعالية هذا اللقاح لفيروس Covid-19".

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وأشارت الصحيفة، أنه يدرس الخبراء الهنود أيضًا لقاحات أخرى ضد COVID-19، بما في ذلك تلك التي طورتها شركة الأدوية البريطانية السويدية " AstraZeneca "، والأمريكية مودرنا، حيث توجد عينات من هذه اللقاحات حاليًا في مراحل مختلفة من التجارب السريرية، بما فى ذلك المؤسسات الطبية الهندية.

أوصت مجموعة وطنية خاصة من خبراء علم الفيروسات يوم الاثنين الحكومة الهندية بدراسة قضية الاستحواذ المحتمل لهذه الاستعدادات.

في 11 أغسطس، أصبحت روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحًا ضد فيروس كورونا التاجي والذي أطلق عليه اسم سبوتنيك "Sputnik V "، أنه تم تطوير المستحضر من قبل معهد الجمالية الوطني لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة التابع لوزارة الرعاية الصحية الروسية، مرت التجارب السريرية في يونيو ويوليو، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.