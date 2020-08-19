شكرا لقرائتكم خبر عن أكسفورد: العسل أفضل من الأدوية والمضادات الحيوية لعلاج السعال والبرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باحثون بجامعة أكسفورد أن العسل أفضل من المضادات الحيوية والأدوية لعلاج السعال ونزلات البرد، وقال العلماء إنه يجب على الأطباء إخبار المرضى بتناول ملعقة من العسل بدلاً من وصف المضادات الحيوية التي يمكن أن تغذي البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، بحسب ما نشرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وقام الباحثون بمراجعة الدراسات التي قارنت فعالية العسل ضد مثبطات السعال ومضادات الهيستامين ومسكنات الألم عند علاج أعراض عدوى الجهاز التنفسي العلوي - والتي تشمل السعال والبرد.

ووجد الباحثون أن العسل "متفوق" في تخفيف السعال والتهاب الحلق والاحتقان- وعلى عكس الأدوية الأخرى، لم يكن له آثار جانبية ضارة.

كان العسل في المتوسط ​​ أكثر فعالية في تقليل تكرار السعال من الأدوية الشائعة بنسبة 36 % وقلل من شدة السعال بنسبة 44 % أكثر.كان هناك أيضًا دليل على أن العسل يقلل الوقت المستغرق للتعافي من عدوى المسالك البولية بما يصل إلى يومين.

وقالت الدراسة التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية: "لقد ارتبط العسل بانخفاض كبير في النتيجة المجمعة للأعراض وتكرار وشدة السعال".

وأضافت أن العسل رخيص ومتوفر بسهولة وليس له أي آثار جانبية.

وقال المؤلفون أيضًا إن استخدام العسل للعدوى يمكن أن يقلل من وصف المضادات الحيوية الزائدة، الأمر الذي يغذي أزمة البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية.

ويشعر الخبراء بقلق متزايد من أن الأطباء في كثير من الأحيان يصفون المضادات الحيوية للسعال ونزلات البرد، والتي نادرًا ما تكون ضرورية لأن معظم هذه المضادات تسببها الفيروسات.

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وقال الباحثون: "العسل كان أفضل من العناية المعتادة لتحسين أعراض التهاب المسالك البولية يوفر بديلًا رخيصًا ومتوفرًا على نطاق واسع للمضادات الحيوية ..عدوى المسالك البولية هي السبب الأكثر شيوعًا لوصفة المضادات الحيوية نظرًا لأن غالبية التهابات المسالك البولية فيروسية فإن وصفة المضادات الحيوية غير فعالة وغير مناسبة."

وتابعوا"بالنظر إلى أن الافتقار إلى العلاجات البديلة والرغبة في الحفاظ على العلاقة بين المريض والطبيب هما عاملان أساسيان يساهمان في وصف المضادات الحيوية من قبل الأطباء ، فإن اكتشافنا أن العسل قد يكون فعالًا أمر مهم."

ولطالما استخدم العسل كعلاج منزلي وقبل عامين أدرجته هيئة الرقابة الطبية في المملكة المتحدة في الإرشادات الرسمية لعلاج السعال.

ولكن كانت هناك مراجعات محدودة حول فعاليته في علاج عدوى المسالك البولية وراجع علماء أكسفورد 14 دراسة ، مع 1761 مشاركًا ، لتحديد تأثير العسل في علاج أعراض الجهاز التنفسي العلوي.

قارنت 14 دراسة بين علاج المرضى بالعسل وبين "الرعاية المعتادة" - مثل أدوية السعال ومسكنات الألم.

وجدوا أن العسل كان أكثر فاعلية في تحسين الأعراض - خاصة تواتر وشدة السعال في حالة مضادات الهيستامين كان العسل "أفضل بشكل ملحوظ" حيث قلل من حدة السعال بنسبة 50 %.

وأظهرت دراستان أن الأعراض استمرت يومًا إلى يومين أقل بين أولئك الذين عولجوا بالعسل لكن الباحثين حذروا من أن العسل مادة معقدة لذلك يمكن أن يكون للأنواع المختلفة تأثيرات مختلفة.

وقال الباحثون "عندما يرغب الأطباء في وصف عدوى المسالك البولية ، فإننا نوصي بالعسل كبديل للمضادات الحيوية. إنه أكثر فعالية وأقل ضررًا من بدائل الرعاية المعتادة ويتجنب التسبب في ضرر البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية."

لا ينبغي إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة بسبب خطر البكتيريا التي يمكن أن تنتج السموم في أمعاء الطفل، مما يؤدي إلى التسمم القاتل للرضع.