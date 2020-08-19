شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. فحوصات تكشف إصابتك بالقرحة الهضمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرحة الهضمية هو مرض تظهر فيها تقرحات أو قرح مؤلمة في بطانة المعدة أو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر) عادة ، طبقة سميكة من المخاط تحمي بطانة المعدة من تأثير عصاراتها الهضمية لكن العديد من الأشياء يمكن أن تقلل من هذه الطبقة الواقية، مما يسمح لحمض المعدة بإتلاف الأنسجة ويسبب القرحة، في سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على اختبارات تكشف إصابتك بالقرحة الهضمية.

اختبارات تكشف إصابتك بالقرحة الهضمية

وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" قد يكون طبيبك قادرًا على إجراء التشخيص بمجرد التحدث معك عن الأعراض إذا أصبت بقرحة ولا تتناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، فمن المحتمل أن يكون أحد اسباب القرحة الهضمية هو عدوى الملوية البوابية لتأكيد التشخيص، ستحتاج إلى أحد هذه الاختبارات:

المنظار

إذا كانت لديك أعراض شديدة، فقد يوصي طبيبك بإجراء منظار داخلي علوي لتحديد ما إذا كنت مصابًا بقرحة في هذا الإجراء ، يُدخل الطبيب منظارًا داخليًا (أنبوب صغير مضاء بكاميرا صغيرة) عبر حلقك وإلى معدتك للبحث عن أي تشوهات.

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تحاليل بكتيريا الحلزونية البوابية

تُستخدم الآن اختبارات بكتيريا الملوية البوابية على نطاق واسع وسيخصص طبيبك العلاج لتقليل الأعراض وقتل البكتيريا.

اختبار التنفس هو أسهل طريقة لاكتشاف بكتيريا الملوية البوابية ويمكن للطبيب أيضًا البحث عنها من خلال اختبار الدم أو البراز، أو عن طريق أخذ عينة أثناء المنظار العلوي.

اختبارات التصوير أو الآشعة

في كثير من الأحيان ، يتم استخدام اختبارات التصوير مثل الأشعة السينية والتصوير المقطعي للكشف عن القرحة يجب أن تشرب سائلًا محددًا يغلف الجهاز الهضمي ويجعل القرح أكثر وضوحًا لأجهزة التصوير.