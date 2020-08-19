شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا هذا العام مهم أكثر من أى وقت مضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خبراء في منظمة الصحة العالمية أن الحصول على لقاح الأنفلونزا هذا العام مهم أكثر من أي وقت مضى، وقالت ماريا فان كيركوف، الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لكوفيد 19، أن النظام العالمي لمراقبة الأنفلونزا يُستخدم في البلدان التي تعاني من الأنفلونزا وكوفيد 19 يجمع هذا النظام عينات من جميع أنحاء العالم من الأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية شبيهة بالأنفلونزا أو لاختبار الفيروسات مثل الأنفلونزا.

ووفقاُ لموقع "CNN" تستمر العديد من البلدان في اختبار الأنفلونزا، وفي فترة الإبلاغ التي استمرت أسبوعين لهذا النظام، تم اختبار ما يقرب من 300 ألف عينة من الأنفلونزا. وعادت 37 إصابة فقط بالفيروس، لذلك يبدو أن انتشار الأنفلونزا منخفض".

وقالت فان كيركوف، في مؤتمر صحفى أمس، إن قلة انتشار الأنفلونزا يمكن أن يكون لعدد من الأسباب، ففي نصف الكرة الجنوبي حيث يكون موسم الأنفلونزا، يمكن أن تلعب العديد من تدابير الصحة العامة الموضوعة للحماية من Covid-19 دورًا في الحد من تداول الأنفلونزا.

وقالت فان كيركوف: "أعتقد أننا بحاجة إلى توخي الحذر بشأن إجراء تقييم لما قد يحدث في النصف الشمالي من الكرة الأرضية لعدد من الأسباب".

يجب أن تستمر الأنظمة المطبقة في جميع أنحاء العالم في اختبار كل من Covid-19 والأنفلونزا.

من المهم أيضًا أن يتم تطعيم الأشخاص ضد الأنفلونزا عندما يتوفر اللقاح.

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نظرًا لأنه قد يكون من الصعب التمييز على الفور بين عدوى Covid-19 أو عدوى الأنفلونزا، فستكون هناك حاجة لإجراء اختبار.

وأضاف فان كيركوف: "يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعقيد الصورة السريري ، لكن هناك أدوات موجودة للإنفلونزا، لذا من المهم حقًا أن يأخذ الناس هذا اللقاح عندما يصبح اللقاح متاحًا للإنفلونزا."

هناك ما يقدر بمليار حالة إصابة بالأنفلونزا سنويًا في جميع أنحاء العالم ، منها 3 إلى 5 ملايين حالة خطيرة ، مما يؤدي إلى ما يصل إلى 650.000 حالة وفاة مرتبطة بالأنفلونزا ، وفقًا لاستراتيجية الأنفلونزا العالمية لمنظمة الصحة العالمية للفترة 2019-2030.

تعد الأنفلونزا أحد أهم 10 أسباب للوفاة في الولايات المتحدة سنويًا في الفترة من أكتوبر 2019 إلى 4 أبريل 2020 ، تقدر المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن هناك ما يصل إلى 56 مليون حالة من مرض الأنفلونزا ، و 740 ألف حالة في المستشفيات وما يصل إلى 62 ألف حالة وفاة بسبب الأنفلونزا.

قال الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير مركز السيطرة على الأمراض، في يونيو الماضى، إن الحصول على لقاح الأنفلونزا هذا العام "سينقذ الأرواح".

وقال بروس أيلوارد ، كبير المستشارين في منظمة الصحة العالمية إن الكثير من السعة الزائدة بأسرة المستشفيات المستخدمة لإدارة مرضى Covid-19 المصابين بأمراض خطيرة سوف تأتي في البداية بتقليل فرص الإصابة بالأنفلونزا.

قال أيلوارد: "يسلط هذا الضوء على سبب الأهمية البالغة لرفع معدلات التطعيم ضد الأنفلونزا هذا العام ، حتى بالنسبة للسنوات السابقة.. ونحن بحاجة إلى هذه القدرة المحتملة لإدارة كوفيد 19."