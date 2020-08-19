صحة ورشاقة

لقاح معتمد على الفيروسات الغدية بجرعة واحدة يحمى الفئران من فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

قلبت جائحة فيروس كورونا العالم رأسا على عقب، ووجهت العلماء والباحثين فى كل الدول إلى محاولة إيجاد لقاح فعال لمنع العدوى والسيطرة على الوباء.

الآن تصف دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature Communications مرشحًا للقاح بناءً على ناقل غدي يحمي من الإصابة بفيروس كورونا 2 (SARS-CoV-2).

 

اختار الباحثون الفيروس الغدي البشري من النوع 5 ليؤسسوا عليه لقاحهم،  لأن هذا الناقل قد تم استخدامه بالفعل في لقاح الإيبولا ، مع سلامة ممتازة ومظهر مناعي في المرحلة الأولى من التجربة، حيث تهدف الدراسة الحالية إلى إنتاج لقاح يمكن أن يوفر التطعيم المخاطي وتعزيز الحماية ضد هذا الفيروس التنفسي.

 

لقاح من جرعة واحدة
لقاح من جرعة واحدة

 

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استخدم الباحثون الفئران والقوارض من النوع البري BALB / c لاختبار الفعالية الوقائية للقاح. يعد الفأر نموذجًا حيوانيًا ممتازًا لهذا الفيروس لأنه يدعم العدوى في كل من الجهاز التنفسي العلوي والسفلي.

 

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استجابة مناعية تكيفية قويتظهر الدراسة أن هذا الفيروس الموجه المستخدم فى اللقاح  Ad5-nCoV يحث على استجابة مناعية قوية ، سواء من حيث إنتاج الأجسام المضادة واستجابات الخلايا التائية، حيث أظهرت التجارب وجود أجسام مضادة محددة ومعادلة، بالإضافة إلى استجابة مناعية خلوية قوية. 

 

ومع ذلك ، فقد أظهرت الفئران التي تم تلقيحها بالعضل العضلي وجود الفيروس في القرينات الأنفية ولكن ليس في الرئتين ، مع انخفاض الحمل الفيروسي في مجموعات الجرعات المنخفضة والمتوسطة.

 

يقول الباحثون ، "يمكن لجرعة واحدة منخفضة من Ad5-nCoV أن تحمي تمامًا الجهاز التنفسي العلوي ورئتي الفئران من العدوى." ومع ذلك ، فإن حماية الجهاز التنفسي العلوي أكثر صعوبة من الرئتين 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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