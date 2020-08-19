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شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح معتمد على الفيروسات الغدية بجرعة واحدة يحمى الفئران من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قلبت جائحة فيروس كورونا العالم رأسا على عقب، ووجهت العلماء والباحثين فى كل الدول إلى محاولة إيجاد لقاح فعال لمنع العدوى والسيطرة على الوباء.
الآن تصف دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature Communications مرشحًا للقاح بناءً على ناقل غدي يحمي من الإصابة بفيروس كورونا 2 (SARS-CoV-2).
لقاح من جرعة واحدة
استخدم الباحثون الفئران والقوارض من النوع البري BALB / c لاختبار الفعالية الوقائية للقاح. يعد الفأر نموذجًا حيوانيًا ممتازًا لهذا الفيروس لأنه يدعم العدوى في كل من الجهاز التنفسي العلوي والسفلي.
استجابة مناعية تكيفية قويتظهر الدراسة أن هذا الفيروس الموجه المستخدم فى اللقاح Ad5-nCoV يحث على استجابة مناعية قوية ، سواء من حيث إنتاج الأجسام المضادة واستجابات الخلايا التائية، حيث أظهرت التجارب وجود أجسام مضادة محددة ومعادلة، بالإضافة إلى استجابة مناعية خلوية قوية.
ومع ذلك ، فقد أظهرت الفئران التي تم تلقيحها بالعضل العضلي وجود الفيروس في القرينات الأنفية ولكن ليس في الرئتين ، مع انخفاض الحمل الفيروسي في مجموعات الجرعات المنخفضة والمتوسطة.
يقول الباحثون ، "يمكن لجرعة واحدة منخفضة من Ad5-nCoV أن تحمي تمامًا الجهاز التنفسي العلوي ورئتي الفئران من العدوى." ومع ذلك ، فإن حماية الجهاز التنفسي العلوي أكثر صعوبة من الرئتين
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