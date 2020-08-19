شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة هندية: لقاح أكسفورد سيكون الأول بالهند وإطلاقه نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير لصحيفة timesnownews الهندية أن لقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد قد يكون أول لقاح متاح للهنود بحلول نهاية هذا العام إذا نجحت التجارب، حيث سيبدأ معهد أمصال الهند المرحلة الثانية من التجارب السريرية لمرشح اللقاح ChAdOx1 ، الذي يطلق عليه اسم Covishield في الهند ، في معهدين مستشفي KEM و Nair في مومباي هذا الأسبوع.

كان الباحثون في معهد جينر بأكسفورد ومجموعة أكسفورد للقاحات في طليعة المساعي العلمية لتطوير لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا ، المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد يعتبر لقاح ChAdOx1 ، وهو ناقل لقاح لفيروس الشمبانزي الغدي ، أحد أكثر المرشحين الواعدين ضد كورونا.

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أظهرت النتائج الأولية للمرحلة 1 و 2 من التجارب أن اللقاح يحفز استجابة مناعية قوية دون مخاوف تتعلق بالسلامة، لاحظ الباحثون أن اللقاح أثار استجابة الخلايا التائية (في غضون 14 يومًا من التطعيم) واستجابة الجسم المضاد في غضون 28 يومًا، و تقام المراحل المتقدمة من التجارب - المرحلتان 2 و 3 من اللقاح في منشآت بحثية في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا.

من المتوقع أن يبدأ معهد سيروم المرحلة الثانية من تجارب كوفيشيلد في مستشفيين في مومباي هذا الأسبوع، يوجد في الهند حاليًا ثلاثة لقاحات لـ COVID-19 في مراحل مختلفة من الاختبارات السريرية يتفوق المرشح من أكسفورد على اللقاحين الآخرين اللذين تم تطويرهما محليًا لمرض فيروس كورونا.

في الآونة الأخيرة ، أبرم معهد أمصال الهند أيضًا صفقة مع مؤسسة Bill & Melinda Gates و Gavi ، The Vaccine Alliance ، لتسريع عملية التصنيع والتسليم لما يصل إلى 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا المحتملة للهند والبلدان منخفضة الدخل حيث انه يخطط لإنتاج 400 مليون جرعة من لقاح أكسفورد بنهاية عام 2020.