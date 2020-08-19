شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تطلق أول هاتف قابل للطي يعمل بنظام «الأندرويد» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق أول هاتف قابل للطي يحمل اسم «مايكروسوفت سيرفس ديو Microsoft Surface Due»، ومتوافق مع خدمات الـ«4G».

وقالت الشركة العالمية من خلال منشور في مدونة «ويندوز» التابعة لها، الأربعاء، إن «الجهاز يأتي مع معالج Snapdragon 855 من كوالكوم وذاكرة عشوائية 6 جيجا مع وحدة تخزين 128 جيجا أو 256 جيجا وفقا لاختيارك وبطارية 3600 ملي امبير وكاميرا واحدة 11 ميجا بيكسل، ومزود بخاصية الشحن السريع 18 واط ووزن الجهاز 250 جراما، أما مساحة الشاشة فهى 8.1 بوصة كاملة (الشاشتين معا) ومفصلة تستطيع فتح الشاشة بزاوية 360 درجة بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام كل شاشة على حدة أو استخدام الاثنين معا بمنفذ USB-C ويدعم البلوتوث وتشغيل الالعاب بربطه مع Xbox Gamepass Ultimate بالإضافة إلى وجود قلم خاص مع الجهاز لكتابة وتدوين ملاحظاتك».

وأوضحت الشركة أن الجهاز سيكون متاحًا بنظام أندرويد 10، ويبدأ سعره من 1399 دولار أمريكي، مشيرة إلى أنه «أنحف جهاز قابل للطى في السوق حاليًا، وسعره سيكون منافسا لهاتف سامسونج Z fold 2 من نفس الفئة مع إمكانيات أقل لهاتف مايكروسوفت، وسيكون متاحًا للجمهور في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر القادم».