الوفيات تخطّت الـ20 ألفاً في إيران: “أسوأ انتشار لكورونا في الشرق الأوسط”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:19 مساءً - منذ 14 ثانية

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في ايران 20 ألفاً، كما أعلنت الحكومة اليوم، وذلك بعد ستة أشهر على إعلان بدء ما تحوّل لأسوأ انتشار لوباء كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن الوباء تسبب بوفاة 153 شخصاً في الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الاجمالية في البلاد إلى 20 ألفاً و125 وفاة. بدورها أعلنت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري في مؤتمر صحافي أن 2444 إصابة إضافية سجلت أيضاً خلال 24 ساعة.

وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابات في الجمهورية الإسلامية إلى 350 ألفاً و279 منذ أن أعلن عن تسجيل أول حالتي وفاة بالوباء في مدينة قم في 19 شباط.

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إلى ذلك، وصفت لاري الوضع بـ”المقلق” في 26 من محافظات إيران الـ31، بينها طهران. وشددت أيضاً على ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية خلال شهر محرم المقدس عند الشيعة، الذي يبدأ الجمعة. وقالت: “لا يجب بتاتاً أن تعقد طقوس محرّم في الأماكن المغلقة”.

وأثارت الأرقام الرسمية لعدد الإصابات والوفيات الشكوك داخل إيران وخارجها وسط قلق من أن الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير. ومع ذلك، لم تفرض السلطات إغلاقاً إلزامياً على السكان، لكن أقفلت المدارس وألغيت احتفالات عامة ومنع السفر بين المحافظات في آذار، إلى أن رفعت القيود تدريجياً منذ نيسان بعدما تسببت تداعياتها بتدهور إضافي في الاقتصاد الإيراني الخاضع أصلاً لعقوبات أميركية.

وعاودت الإصابات والوفيات الارتفاع في إيران مذ بلغت حدها الأدنى في أيار، ما دفع السلطات إلى إعادة فرض بعض القيود.