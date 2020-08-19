كورونا يضع 470 تحت الحجر الصحي في منتجع إيطالي

فرض أحد المنتجعات الإيطالية بجنوبي البلاد، الحجر الصحي على 470 شخصا من نزلاء وعمال المنشأة السياحية، بعد إصابة أحد العمال الموسميين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونفذت وحدة الأزمات الإقليمية الإيطالية قرارا بحجر جميع نزلاء وعمال وموظفي منتجع سانتو ستيفانو الواقع على جزيرة سانتو ستيفانو في أرخبيل لا مادالينا بجزيرة سردينيا، بعد إصابة عازف بيانو بالمنشأة السياحية بالفيروس، حسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.



الأزمة بدأت، الأحد، عندما ظهرت أعراض الفيروس على عازف بيانو يبلغ من العمر 60 عاما، لينقل على إثرها إلى المستشفى في مدينة ساساري لإصابته بـ"كوفيد-19"، وأعقب ذلك وضع جميع نزلاء وعمال المنشأة السياحية تحت الحجر الصحي، ومنع تنقلهم خارجها.

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وكنتيجة لإصابة الموظف، أجريت 470 مسحة للنزلاء والموظفين وفي انتظار نتائجها الكاملة لتحديد التدابير والإجراءات الواجب تنفيذها تجاههم.

وتم تأكيد الخبر من قبل مستشار الصحة بالمنتجع ماريو نيدو قائلا: "ننتظر نتائج المسحات الكاملة، وفي غضون ذلك نناشد جميع نزلاء المنتجع وموظفيه عدم مغادرة المنشأة السياحية".



وتعد جزيرة سانتو ستيفانو، التي تبلغ مساحتها 3 كيلومترات، رابع أكبر جزيرة في أرخبيل لا مادالينا الإيطالي، والتي تشتهر بشواطئها الرائعة ورمالها البيضاء الناعمة ومياهها الصافية، وهي مقومات تجعلها من أشهر الأماكن السياحية في سردينيا.