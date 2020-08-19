"الصحة العالمية" تحذر: لم نعترف بأي لقاح لكورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية في تصريح على لسان الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد حتى الآن لقاح معترف به للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويوجد 29 لقاحا في مرحلة التجارب السريرية، لكن لم يستوفي أي منها شروط المنظمة حتى الآن.

وأكدت الدكتورة رنا الحجة، خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الأربعاء، أنه هناك جهودا كبيرة من التحالفات العالمية لإنتاج لقاح فعال وآمن، مشددة على أهمية العمل بكل الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات للحماية من عدوى كورونا.





وقدمت "الحجة" مجموعة من النصائح للوقاية من فيروس كورونا، ومنها ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الأفراد في الأماكن العامة، على ألا تقل مسافة التباعد عن 1 متر، الالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها، وعدم المصافحة باليد، خاصة في الأماكن المغلقة.

وشددت على ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو بالكحول، وضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة.

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كانت وزارة الصحة الروسية، أعلنت عن بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تم تطويره من قبل مركز "جاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

وذكر موقع "روسيا اليوم"، أنه من المخطط أن تنفذ حملة التطعيم باللقاح الجديد الذي يحمل اسم "سبوتنيك V" ، ضد الفيروس التاجي على مرحلتين تفصل بينهما فترة زمنية لثلاثة أسابيع.





وسبق أن أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو مؤخرا، أن التطعيم ضد كورونا في روسيا سيكون طوعيا حصرا.

فيما نقلت وسائل إعلام صينية عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين مفادها أن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح (إيه دي5-إن سي أو في) ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، أن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19.