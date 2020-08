شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة عمل «أفاتار» فيس بوك Facebook Avatar 2020 الجديد والان نبدء بالتفاصيل

تصدر تطبيق تغيير الصورة الشخصية لشخصية كارتونية Avatar 2020 أحد التريندات منصات السوشيال ميديا المختلفة، وسرعان ما يلجأ اليه الشباب من أجل المشاركة، فكانت آخر تلك التريندات هو ظهورAvatar 2020

وفي خلال ساعات قليلة، أصبحت منصات السوشيال ميديا المختلفة، تكتظ بصور ال Avatar 2020 الجديد الذي شاركه عدد كبير من المستخدمين لتغيير ملامحهم لملامح كرتونية، ويتيح التحدي الجديد للمستخدم اختيار الملابس الخاصة بالصورة الجديدة، وبعض الملامح المتقاربة من المستخدم، من أجل إيجاد تطابق كبير بينهما في الصورة الافتراضية والحقيقية.

طريقة عمل افاتار Avatar facebook فيسبوك بالصور

اليكم خطوات عمل فيسبوك افاتار صورAvatar 2020 :

بعد الدخول على تطبيق الفيس بوك اضغط على الثلاث نقاط الموجودة بالأعلى على الجانب

إنزل إلى أسفل إلى أن تجد “مشاهدة المزيد”

اضغط علىافاتارز Avatars

اضغط على التالي أو Next ثم Get Started

قم بإختيار درجة لون البشرة التي تريدها (يمكنك النزول لأسفل لرؤية المزيد) ثم اضغط على التالي next

قم بتحديد شكل الشعر وطوله وهل هو قصير أو متوسط أو طويل ويمكنك أيضاً تحديد لون الشعر هل اسود أو بني أو اصفر

قم بتحديد شكل الوجه وشكل الذقن هل دائري أو مربع

وبعدها يمكنك تحديد شكلالعيون وشكل الرموش والحاجبين

قم بتخصيص بقية معالم الوجه مثل النظارات (إذا كنت ترتدي نظارة) وشكل الانف ولون الشفاف وتخصيص شكل الشارب

وفي الاخير يمكنك تخصيص شكل جسمك هل تخين ام رفيع وهل جسم ولد أو بنت

والميزة الرائعة أنه يمكنك تغيير شكل اللبس الذي ترتديه ما إذا كان قميص وبنطلون أو جلابية أو لبس شاطئ.. إلخ

ويمكنك أيضا إرتداء كاب أو Ice Cap

وفي الاخير مكنك إرتداء إكسسوارات

واخيرا بعد الإنتهاء من تخصيص شكل الافاتار اضغط على Next وبعدها يقول لك فيس بوك أنه يمكنك إستخدام هذا ال avatar في تعليقات الفيس بوك.

وفي النهاية يعطيك القدرة على نشر الصورة على البروفايل الخاص بك.

و ليكم فيديو يوضح هذه الخطوات:

واستغل عدد كبير من مستخدمي مواقع السوشيال ميديا، ذلك التطبيق الجديد من أجل تغير صور حساباتهم الشخصية، بعد أن اثبت التطبيق التقارب الكبير في التشبيه بين الحقيقة والكارتون، وهو ما أثار ضجة كبري بين المستخدمين.

وعلى غرار التريندات الشهيرة، سرعان ما انتشرت صور الكوميك للسخرية من صور الـAvatar التي انتشرت بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، واستغل الكثيرين ذلك التريند في تصميم كوميك من أجل المشاركة في التريند الذي أصبح حديث الساعة خلال وقت قصير.