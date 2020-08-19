كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:43 مساءً - تعد الفيتامنيات من العناصر الهامة لصحة الانسان، وخاصة للمرأة الحامل وللطفل الصغير، ومن بينها فيتامين ب والذي له خصوصية بين باقي الفيتامينات، ولذلك تشرح لنا إختصاصية التغذية هيا مرجان، أهم فوائد هذا الفيتامين واعراض نقصه عند الحامل كالآتي.

ما هو فيتامين ب؟

هو أحد الفيتامينات الهامة للجسم، ويتميز بأنه قابل للذوبان في الماء، ويتكون من عدة أنواع هي فيتامين B1 (الثيامين)، والفيتامين B2 (الريبوفلافين)، والفيتامين B3 (النياسين)، والفيتامين B5 (حمض البانثوثيانيك)، والفيتامين B6 (بريدوكسين) والفيتامين B8 (البيوتين)، وفيتامين B9 (حمض الفوليك أو الفولات)، والفيتامين B12 (الكوبالامين أو السيانوكوبالامين)، وفيتامين ب17، ويتميز هذا الفيتامين بمشتقاته أنه يخزن في الجسم لمدة طويلة، كما تتعدد الأطعمة التي تتوافر فيه.

أعراض نقص فيتامين ب عند الحامل

تشققات زوايا الفم

تحدث لدى الحامل تشققات زوايا الفم، وتبدو مزعجة ومؤلمة وذات مظهر غير جميل وهي تشير إلى نقص في فيتامين"بي" B،وخصوصاً"بي2"و"بي3"و"بي12"،بالإضافة إلى الزنك والحديد.

ويجب على الحامل فوراً أن تعرف أنها تعاني من نقص في أجزاء من هذا الفيتامينن وتكثر من تناول سمك السلمون والبيض والتونة والمحار والمأكولات البحرية حسب المتوفر لديها.

بالنسبة للحوامل النباتيات فيمكنهن تعويض نقص مشتقات فيتامين ب المذكورة عن طريق تناول العدس والبقول والفول السوداني والطماطم المجففة والسمسم.

عيوب خلقية عند الجنين

وتظهر هذه العيوب أثناء تصوير السونار حيث يؤثر نقص فيتامين ب 12 على الجهاز العصبي، وهو يحارب العيوب الخلقية التي تؤثّر على العمود الفقري والجهاز العصبي المركزي

وعلى الحامل أن تكثر من تناول منتجاته مثل الحليب، الدواجن والأسماك.

ويؤثر نقص فيتامين ب 1 على دماغ الجنين، ولذلك يجب أن تتناول الحامل الأغذية المتوافرة فيه بكثرة مثل الحبوب الكاملة ، الخميرة ، البازيلاء وبعض منتجات الألبان مثل الزبادي.

كما يؤثر على تركيب الحمض النووي لدى الجنين في حال نقصه.

الولادة المبكرة

في حال تعرضت الحامل لنقص فيتامين ب ومشتقاته، فهي معرضة للولادة المبكرة والتي تؤدي لمخاطر على الجنين والأم.

كما تضع الحامل جنيناً ناقص الوزن.

التعب والارهاق

تشعر الحامل بالتعب والارهاق، والرغبة بالنوم والنعاس في حال نقص فيتامين ب في طعامها، كما تشعر بتنميل في ساقيها، وضعف عضلات جسمها.

تزداد مظاهر وأعراض القيء والغثيان عليها.

إصابة الحامل بالأنيميا

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وغالباُ ما تصاب الحامل بأنيميا الدم المنجلية التس تسبب لها الشعور الدائم بالتعب والارهاق، وتشوش الرؤية وضعف التركيز.

إصابة الحامل بالسكري من النوع الثاني

ربط العلماء بين نقص فيتامين ب ومشتقاته لدى الحامل، واصابتها بمرض السكر من النوع الثاني، وقد أثبتت الدراسات أن هذا الفيتامين ينظم نسبة السكر في الدم لدى الانسان.