أسباب اختناق الرضيع باللبن

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:43 مساءً -

اختناق الرضيع بالحليب قد يربك الأم ويصيبها بالفزع والخوف، إذ يعد الأمر من أكثر المشاكل التي تواجه الأمهات أثناء التعامل مع الرضع حديثي الولادة؛ أو ما يطلق عليه بالشرقة والسعال المتكرر في أثناء الرضاعة، وأحياناً كثيرة لا يقدرن على التصرف بسرعة لإنقاذ أطفالهن. لهذا على كل أم التعرف على الأسباب المؤدية لهذا الاختناق وطرق التعامل مع المشكلة. معنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال للتوضيح

معلومات طبية عن الاختناق

الاختناق من أصعب المواقف التي قد تمر بها أي أم، لكونه قد يتسبب في وفاة الطفل لحظياً، نتيجة انسداد المسالك الهوائية لرئة الرضع، والرضاعة من أكثر الأسباب الشائعة المؤدية إلى اختناق الرضيع نتيجة تسرب حليب الرضاعة إلى مجرى التنفس

الأطفال الرضع يستغرقون وقتاً حتى يتقنوا الابتلاع، وقد لا يتمكنون من السُّعال بقوة كافية لإزاحة ما يسد مسلك الهواء لديهم، ما ينتج عنه حدوث انسداد في مجرى التنفس، فتجد الأم طفلها فجأة غير قادر على التنفس أو البكاء أو السعال أو الصراخ، مع تغير لون بشرته إلى الأزرق، وقد ينتهي الأمر بفقدان في الوعي

وقد تزيد الظروف الصحية لبعض الرضع من خطر اختناقهم أيضاً، مثل الأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو واضطرابات في البلع واضطرابات عصبية عضلية في الدماغ، أو وجود بعض المشكلات كانسداد الفتحة الخارجية للمعدة مما يتسبب في تراكم اللبن أو الطعام في المعدة وارتجاعه مرة أخرى في المريء

أسباب الشرقة

سبب الشرقة الأساسي عند الرضع هو ارتجاع كمية من اللبن خلال مجرى الجهاز التنفسي، ما يتسبب في اختناق الطفل وإصابته بالشرقة اختيار وضع غير مريح للرضاعة، كأن يكون مستوى رأس الطفل منخفضاً عن مستوى ثدي الأم زيادة كمية اللبن المتدفق من ثدي الأم أو من الزجاجة في حالة الرضاعة الصناعية للطفل عدم انتظام حركة المريء

طرق التعامل مع المشكلة

اختاري وضعاً مريحاً ومناسباً للرضاعة يكون رأس الطفل فيه لأعلى مع تأمين مجرى التنفس

لا تكثري من الرضاعة، ونظمي مواعيدها لتكون مرة واحدة كل ساعتين أو ثلاثة، حسب عمر طفلك على ألا تزيد مدة الرضعة الواحدة على 20 دقيقة

إذا كنتِ تعانين من زيادة كمية الحليب في الثدي فتأكدي أنكِ تقومين بإرضاع طفلك من ثدي واحد خلال الرضعة الواحدة وتبديله في الرضعة التالية

إذا كنتِ تعانين من شدة اندفاع اللبن أثناء الرضاعة فاضغطي بأصابعك برفق على الثدي للحد من اندفاع اللبن، وأزيلي الحلمة كل فترة من فم رضيعك

أرضعي طفلك قبل أن يصل لمرحلة الجوع الشديد

لا ترضعي طفلك أثناءنومه

أو نومك؛ لأن هذا يمثل خطورة عليه وقد يتسبب في الاختناق

راعي نوم طفلك على جانبه بدلاً من على بطنه أو ظهره خصوصاً إن كان يعاني مشكلات في المريء.

استشارة الطبيب المتخصص لمعرفة إذا كان الطفل يعاني مشكلة عضوية تسبب الشرقة والتعامل الطبي مع المشكلة على حسب نوعها

نصائح لتجنبي طفلك الاختناق

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اختاري وضعية الرضاعة الصحيحة، التي يكون فيها رأس الطفل إلى أعلى مع تأمين مجرى التنفس، واحرصي على ألا تكون رأسه تحت صدرك مباشرة بل يكون أعلى من الصدر مع تأمين مجرى الهواء في أثناء الرضاعة

لا تُرضعي طفلك أبداً في أثناء نومه أو نومك؛ لأن هذا يمثل خطورة عليه وقد يتسبب في الاختناق، مع الحرص على إرضاع طفلك كل ثلاث ساعات مرة واحدة، مدتها 20 دقيقة، 10 دقائق على كل صدر

راعي تنويم طفلك على جانبه بدلاً من بطنه أو ظهره، خصوصاً إن كان يعاني مشكلات في المريء. ارفعي مستوى جسم الطفل بزاوية 30 درجة على جانبه الأيمن، يساعد ذلك على تحرك الحليب في اتجاه الجاذبية، ويمنع ارتجاعه إلى المريء

استشيري الطبيب المتخصص لمعرفة ما إذا كان طفلك يعاني مشكلة عضوية تُسبب الشرقة، وكيف تتعاملين معها

لإنقاذ حياة طفلك حال تعرضه للاختناق

احملي طفلك واقلبيه على وجهه ليكون ناحية الأرض، وأسنديه على إحدى يديك وفخذك. اضربي طفلك خمس ضربات على الظهر بين كتفيه، يساعد ذلك في أغلب الحالات على طرد حليب الرضاعة المسبب لانسداد مجرى التنفس اضغطي على صدر الطفل حال استمر شعوره بالاختناق ولكن غيّري وضعه ليصبح على ظهره، ثم اضغطي على صدره خمس مرات غير متتابعة للداخل والأعلى باستخدام إصبعيك راقبي ما يحاول الطفل إخراجه من فمه بعد كل ضغطة، وحاولي إزالة سبب الانسداد، إذا لم يعالج الانسداد بعد خمس دورات من الضرب على الظهر والضغط على الصدر، أسرعي بطفلك إلى المستشفى أو أقرب طبيب أطفال استمري في الإسعافات حتى تحصلي على المساعدة. وإذا كان طفلك يختنق لكنه يسعل، فدعيه يسعل لأن السعال طريقة فعالة لإزالة انسداد مجرى التنفس عليك التهدئة من روعك عند تعرضك لمثل هذه المواقف وتعلمي أنت وزوجكِ طرق الإسعافات الأولية، لتتمكني من إنقاذ حياة طفلك أو أي طفل آخر

الرضع أكثرعرضة للاختناق

الاختناق هو السبب الشائع لإصابة الأطفال الصغار ووفاتهم، ويرجع ذلك إلى سهولة انسداد الممرات الهوائية الضيقة لديهم، يستغرق الرضع بعض الوقت لإجادة القدرة على مضغ وبلع الطعام

وقد لا يتمكنون من السعال بقوة تكفي لطرد ما يعيق الممر الهوائي، وأثناء استكشاف الرضع للبيئة المحيطة بهم، من الشائع أن يضعوا أجساماً بداخل أفواههم وهذا يمكن أن يؤدي إلى اختناق الرضيع بسهولة

وفي بعض الأحيان يزداد خطر الاختناق بسبب حالات صحية، مثل هؤلاء الأطفال الذين يعانون من اضطرابات البلع، والاضطرابات العصبية العضلية، وتأخر النمو وإصابات الدماغ على سبيل المثال، وهم أكثر عرضة للاختناق عن غيرهم من الأطفال

خطوات لوقاية الرضيع من الاختناق بعامة

إن البدء في تغذية الرضيع بالأطعمة الصلبة قبل أن تكون لديه المهارات الحركية لبلعها قد يؤدي إلى اختناقه. انتظري حتى يبلغ الرضيع أربعة أشهر على الأقل قبل أن تقدمي إليه الأطعمة الصلبة المهروسة

لا تعطِي لأطفالك الرضع أو الصغار قطع اللحم أو الجبن، أو العنب، أو الخضراوات النيئة، أو قطع الفواكه ما لم يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة

لا تعطِي الأطفال الرضع أو الصغار الأطعمة الصلبة، مثل البذور والمكسرات والفشار، وكذلك الأطعمة عالية المخاطر مثل: زبده الفول السوداني وعيش الغراب والعلكة

الإشراف على الرضيع في أوقات تناول الطعام، لا تسمحي لطفلك عندما يكبر سنه باللعب أو المشي أو الركض أثناء الأكل، وذكري طفلك بأن يمضغ الطعام ويبلعه قبل أن يتحدث

امنعي طفلك

من أن يلقي الطعام في الهواء ويلتقطه في فمه أو يملأ فمه بكميات كبيرة من الطعام، والكرات الصغيرة ولعب الأطفال التي تحتوي على أجزاء صغيرة أو الألعاب المخصصة للأطفال الأكبر سناً

يجب الاطلاع على إرشادات العمر عند شراء الألعاب لطفلك. كذلك افحصي الألعاب بشكل دوري للتأكد من أنها في حالة جيدة

إبعاد الأجسام الخطرة عن متناول اليد: توجد أشياء شائعة في المنزل قد تشكل خطراً مثل –مثل البطاريات بحجم الزر والعملات المعدنية والأقلام أو أغطية أقلام التحديد

اضربي بقوة على منتصف الظهر