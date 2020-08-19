الوباء المرعب يعود من جديد.. الإبلاغ عن تسجيل أول إصابة بالطاعون لأحد سكان ولاية فلوريدا منذ 5 سنوات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2020 1:55 مساءً

في تصريحات غير سارة، أعلنت مسؤولة الصحة العامة في مقاطعة إلدورادو، الدكتورة نانسي ويليامز أن: “الطاعون موجود بشكل طبيعي في أجزاء كثيرة من كاليفورنيا، بما في ذلك المناطق المرتفعة من مقاطعة إلدورادو”، وفقا لـ ABC News.

وأضافت: “من المهم أن يتخذ الأفراد الاحتياطات لأنفسهم وحيواناتهم الأليفة عندما يكونون في الهواء الطلق، خاصة أثناء المشي أو التنزه أو التخييم في المناطق، التي توجد بها القوارض البرية. وحالات إصابة الطاعون البشرية نادرة للغاية، ولكنها قد تكون خطيرة للغاية”.

تصريحات “ويليامز” جاءت مع تأكيد مسؤولو الصحة في كاليفورنيا وجود أول حالة إصابة بالطاعون في الولاية منذ خمس سنوات، مع احتمال تعرّض أحد سكان “ساوث ليك تاهو” للعض من قبل برغوث مصاب أثناء تمشية كلب، وفقا للتقارير.

وقال مسؤولو مقاطعة إلدورادو، إنهم أبلغوا بالعدوى من قبل إدارة الصحة في كاليفورنيا. وكشف مسؤولون أن المريض، الذي يتعافى في المنزل، كان يسير على طول ممر نهر تروكي.

وإذا اكتُشف المرض المميت في وقت مبكر، يمكن علاجه بشكل فعال بالمضادات الحيوية. وقد تشمل الأعراض، التي تظهر عادة في غضون أسبوعين من العدوى، الحمى والغثيان والضعف وتضخم الغدد الليمفاوية.

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ومن عام 2016 إلى 2019، اكتُشف ما مجموعه 20 من القوارض مع أدلة على التعرض لبكتيريا الطاعون في “ساوث ليك تاهو”. ولم تظهر تقارير عن أمراض مرتبطة بالطاعون خلال تلك الفترة.

وقالت إدارة الصحة والخدمات الإنسانية في مقاطعة إلدورادو، في بيان: “آخر حالات الطاعون المبلغ عنها في كاليفورنيا كانت حالتين بشريتين تعرضتا لقوارض مصابة أو براغيث، في حديقة يوسمايت الوطنية عام 2015. وكلا الشخصين عولجا وتعافيا. وكانت هذه أولى الحالات البشرية المبلغ عنها في الولاية منذ عام 2006”.

وفي الشهر الماضي، أعلن مسؤولو الصحة العامة في كولورادو، أن سنجابا اختُبر إيجابا بإصابة الطاعون الدبلي – وهي الحالة الأولى من نوعها في الولاية هذا العام.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن هناك ما يعادل 7 حالات طاعون بشرية فقط في السنة.

وتوضح منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات يقدر بين 8٪ و10٪.