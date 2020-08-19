طبيب يحذر النساء من أطعمة تُسبب السمنة.. ويقدم البدائل الصحية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، نصائح غذائية مهمة للنساء للحفاظ على الوزن المثالي وتفادي السمنة. وقال في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر”: “للنساء الفطائر والحلى والبيتزا والشوكولاتة والبطاطس عالية السعرات وأيضًا الدهون والسكريات، والإكثار منها غير صحي ويزيد الوزن”. وأضاف الذيابي أن البدائل الصحية تتمثل في الفواكه المُشكلة والعصائر الطبيعية والمكسرات.

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