شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا توقع اتفاقا مع استرازينيكا لتوفير لقاح أكسفورد لكورونا وتوزيعه مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الدول تأمين احتياجاتها من اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا من خلال توقيع صفقات مع الشركات المصنعة، وأعلن سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا عن التوصل لاتفاق مع شركة الأدوية السويدية البريطانية استرازينيكا لتلقى لقاح كورونا المحتمل الذى تطوره مع جامعة أكسفورد وفقا لتقرير لصحيفة timesnownews، قائلا "إن لقاح أكسفورد أحد أكثر لقاحات العالم تقدمًا وبموجب هذه الصفقة قمنا بتأمين الوصول المبكر لكل أسترالى".

مضيفا "إذا أثبت هذا اللقاح نجاحه، فسنقوم بتصنيع وتوريد اللقاحات على الفور تحت قوتنا الخاصة ونجعلها مجانية لـ25 مليون أسترالى".

لقاح أكسفورد هو واحد من خمسة لقاحات على مستوى العالم فى المرحلة الثالثة من تجارب الفعالية، ويأمل الباحثون في الحصول على نتائج بحلول نهاية العام.

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وتعد هذه هى الصفقة الأولى من نوعها لأستراليا، وقال موريسون إن حكومته تجري أيضًا محادثات مع "العديد من الأطراف حول العالم" بشأن لقاحات محتملة أخرى بالإضافة إلى دعم العلماء المحليين في جهودهم.

ومع ذلك وقعت أستراليا اتفاقية بقيمة 25 مليون دولار أسترالى (18 مليون دولار) مع شركة التكنولوجيا الطبية الأمريكية Becton Dickinson لشراء 100 مليون إبر ومحاقن لإدارة الجرعات.

وعلى الرغم من عدم إثبات أى من لقاحات فيروس كورونا قيد التطوير فعاليتها حتى الآن فى التجارب السريرية، تم طلب 5.7 مليار جرعة على الأقل مسبقًا فى جميع أنحاء العالم.

كما وقعت AstraZeneca اتفاقيات لتقديم جرعات إلى الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل، صفقة أخرى أبرمها Gavi، تحالف اللقاحات، ستشهد تصنيع الهند لقاح أكسفورد لتوزيعه فى 57 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.