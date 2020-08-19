العسل يتفوق على المضادات الحيوية لعلاج التهابات الجهاز التنفسي

أوصى باحثون بريطانيون، الأطباء بضرورة وصف العسل كعلاج بديل للمضادات الحيوية والأدوية الأخرى، لمواجهة التهابات الجهاز التنفسي العلوي، نظرا لثمنه الزهيد وخلوه من أي آثار جانبية.



وحلل الباحثون في جامعة أكسفورد البريطانية، نتائج 14 دراسة سابقة شارك فيها أكثر من 1760 شخصًا يعانون من التهاب الحلق والسعال وانسداد الأنف.

وأظهرت النتائج التي قارنت العسل بفاعلية مكونات أدوية تعالج نزلات البرد، أن أعراض المرض استمرت لمدة أقل بيومين عند أولئك الذين عولجوا بالعسل، وأدى المنتج أيضًا إلى خفض شدة السعال، كما أنه تفوق خلال التجارب على أدوية الباراسيتامول المسكنة للألام والخافضة للحرارة.

وكتب مؤلفو الدراسة في مجلة "BMJ Evidence Based Medicine"، أن "التهابات الجهاز التنفسي العلوي هي السبب الأكثر شيوعًا لوصف المضادات الحيوية".

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واقترح الباحثون "وصف العسل كبديل آمن لعلاج أعراض الجهاز التنفسي العلوي".



وأكد الخبراء أن "العسل أكثر فعالية وأقل ضررًا من بدائل العلاج المعتادة ولا يسبب ضررا من خلال مقاومة مضادات الميكروبات".

وأضافوا: "عندما يصف الأطباء أدوية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي العلوي (التجويف الأنفي والجيوب الأنفية والبلعوم وأحيانا الحنجرة) فإننا نوصي بالعسل كبديل للمضادات الحيوية، لأنه أكثر فعالية وأقل ضررًا من العقاقير المعتادة".



