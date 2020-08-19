شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن تصاب بـ COVID-19 من التدخين السلبى؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط مخاوف من أن التدخين قد يزيد من خطر انتقال الفيروس التاجي ، أصدرت منطقة غاليسيا الإسبانية حظراً شاملاً على التدخين في الشوارع والأماكن العامة ، بحسب بي بي سي أثبتت الأبحاث أن استخدام التبغ ، بأي شكل من الأشكال ، يسبب آثارًا صحية خطيرة ويزيد من سوء مسار أمراض الجهاز التنفسي، وقال الخبراء إن هناك احتمالًا على الرغم من أن التدخين السلبي قد ينقل العدوى ولكن ليس بشكل مباشر ولكن المدخنين المصابين يمكن أن ينفثوا قطيرات تحمل الفيروس عند الزفير.

ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews حذرت وكالات الصحة ، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية (WHO) ، من أن المدخنين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. تشير الدلائل الحالية إلى أن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بالإضافة إلى مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي في مرحلة لاحقة. يضعف التدخين وظائف الرئة ، مما يجعل من الصعب على الجسم مقاومة المرض الناجم عن فيروس كورونا ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية يشير هذا إلى أن التدخين يزيد من خطر حدوث نتائج خطيرة لـفيروس كورونا والوفاة.

الأشخاص الذين يدخنون يتعرضون لخطر العدوى بعدة طرق التعامل مع أقنعة الوجه عند خلعها وإزالتها ، ولمس السجائر قبل وضعها في الفم (ملامسة الأصابع بالشفاه ، وربما السجائر الملوثة) ، وما إلى ذلك ، ومن ثم ، فإن فعل التدخين يزيد بحد ذاته من إمكانية انتقال الفيروسات من اليد إلى الفم.

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وبالمثل ، فإن استخدام التبغ الذي لا يُدَخَّن مثل مضغ التبغ قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بعدوى COVID-19 لأن هذا ينطوي على بعض ملامسة اليد للفم علاوة على ذلك ، يمكن أن ينتشر الفيروس عندما يبصق اللعاب الزائد الناتج أثناء عملية المضغ.

ماذا عن التدخين السلبي هل ينشر COVID-19؟

قال الخبراء إن هناك احتمالًا على الرغم من أن التدخين السلبي لا يعتقد أنه ينقل الفيروس مباشرة. الفكرة هي أن المدخنين المصابين يمكن أن ينفثوا قطيرات تحمل الفيروس عند الزفير.

أخبرت جولي ليو ، دكتوراه في الطب ، MPH ، أخصائية أمراض الرئة في مركز سانت جود الطبي في فوليرتون بولاية كاليفورنيا ، الصحة أن هناك احتمالية بأن الجزيئات الأصغر المتبخرة التي يتم إطلاقها عند التحدث والغناء والتدخين قد تنتقل عبر الهباء الجوي يشير هذا إلى أن الشخص قد يصاب بـ فيروس كورونا من خلال التدخين السلبي، قائلا" من المعقول أن نفترض أن عمودًا من الدخان ، يتكون من قطرات تنفسية ، يمكن أن يؤدي إلى انتقال عدوى كورونا"

وفقًا للدكتور ألبرت ريزو ، كبير المسؤولين الطبيين في جمعية الرئة الأمريكية ، فإن المدخنين لا يحتملون فقط نشر الفيروس من خلال عدم ارتداء قناع ، ولكنهم ينفثون تلك القطرات على الأشخاص من حولهم ، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى

بغض النظر عن COVID-19 ، يجب الابتعاد عن التدخين السلبي الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة ، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض الشريان التاجي والسكتة الدماغية. في الأطفال ، تشمل العواقب الصحية للتدخين السلبي التهابات الأذن ، والتهابات الجهاز التنفسي ، وأعراض تشبه أعراض الربو.