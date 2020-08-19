كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 22 مليونا.. ومنظمة الصحة تحذر

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في العالم عتبة ٢٢ مليون إصابة بالفيروس.

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 22.14 مليون صباح الأربعاء.





كما أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ن إجمالي الإصابات تجاوز 22 مليونا و 145 ألف حالة، مؤكدة أن عدد المتعافين تجاوز 14.1 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 780 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا وإيران والمملكة المتحدة والأرجنتين والسعودية وباكستان.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.





فجوة تمويلية للقاح كورونا

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن مبادرة تقودها الأمم المتحدة للإسراع من تطوير لقاحات وأدوية لعلاج مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، تواجه فجوة تمويلية واسعة.

وقالت متحدثة باسم المنظمة في جنيف إن المشروع تلقى تعهدات بقيمة 5ر2 مليار دولار، بينما تقدر المنظمة أن هناك حاجة إلى 31.3 مليار دولار لتمويله على مدى فترة أولية مدتها 12 شهرا.





وتدعو المبادرة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر للمانحين في بروكسل خلال شهر أيار/مايو الماضي، إلى توزيع عادل لأي لقاحات أو أدوية مستقبلية على الدول النامية والمتقدمة.

وتضم المبادرة مؤسسات صحية خيرية بارزة مثل مؤسسة بيل آند ميليندا جيتس، وجافي وفاكسين أليانس وويلكوم تراست ومقرها بريطانيا.

وقالت كارولين شموت، التي تقود مكتب ويلكام في ألمانيا: "هناك فجوات تمويلية كبرى".





استقرار الوفيات في الصين

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي ، انخفاضا من 22 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الثالث على التوالي لم يتم تسجيل إي حالات إصابة محلية. ولم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين أيضا 14 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض مقابل 17 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 18 أغسطس 84888 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.





أكبر عدد يومي للوفيات في المغرب

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن المملكة سجلت أكبر عدد يومي لوفيات كورونا بلغ 33 حالة.

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وقالت الوزارة إن المغرب سجل أيضا 1245 حالة إصابة بكوفيد-19 ، ليبلغ مجموع المصابين منذ الثاني من مارس الماضي، تاريخ ظهور أول حالة في المغرب، 44830.

وأكدت السلطات الصحية أن المغرب يشهد حاليا موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا يرتفع فيها عدد الحالات.

كما أغلقت السلطات لهذا السبب عددا من المدن الكبرى في المملكة، منها طنجة ومراكش والدار البيضاء.

وأغلقت بعض الأحياء في مدن أخرى، كالرباط وسلا، وكذلك الشواطئ. وفرضت غرامات مالية على عدم وضع الكمامات وعلى منتهكي حالة الطوارئ الصحية.





طفرة في المكسيك

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية 5506 إصابات جديدة بفيروس كورونا و751 وفاة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 531239 بينما بلغ إجمالي الوفيات 57774.

وقالت الحكومة إن العدد الإجمالي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.





تزايد في ألمانيا

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 1510 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 226914.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات سبع حالات ليصبح الإجمالي 9243.





6840 حالة إصابة جديدة في الأرجنتين

و أكدت الأرجنتين 6840 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و172 وفاة لتتجاوز حالات الإصابة فيها 300 ألف إصابة والوفيات 6000 وفاة فيما تكافح الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية زيادة العدوى في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي الإصابات بلغ 305966 إصابة بينما وصلت الوفيات إلى 6048 حالة.

وفرضت الحكومة من جديد في الأسبوع الماضي القيود في العاصمة بوينس أيرس مع بلوغ حالات الإصابة أعلى مستويات جديدة فيما جرى تخفيف القيود في مناطق أخرى.





رقم قياسي في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 47784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1352 حالة وفاة جراء المرض الذي يسببه الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و407354 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات من مرض كوفيد-19 إلى 109888 وفقا لبيانات الوزارة، وهو ما يمثل أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.



