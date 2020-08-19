شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن حبوب الوجه نتيجة ارتداء القناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

من الضروري ارتداء قناع لأسباب واضحة لأن ارتداء القناع الآن هو "الوضع الطبيعي الجديد". ولكن ماذا عن مشاكل البشرة المختلفة التي بدأنا نواجهها الآن خاصة بسبب ارتداء قناع في هذا الموسم؟

تم صياغة مصطلح جديد يسمى "Maskne" حديثًا في عصر الوباء هذا ، مما يعني ظهور حب الشباب في مناطق الجلد المغطاة بقناع الوجه، لذلك ، إذا كنت تعاني من نوبات تهيج الجلد ، فقد يكون ذلك بسبب القناع الذي ترتديه.

لكن وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" هذا لا يعني أنه يجب على المرء ألا يرتدي قناعًا، فارتداء القناع أمر لا بد منه ليكون في مأمن من فيروس كورونا، وبالتالي تتوفر الآن أنواع مختلفة من الأقنعة للاختيار من بينها.



س : لماذا يحدث حبوب الوجه نتيجة قناع الوجه؟إذا كنت تعتقد أن هذا هو حب الشباب المعتاد الذي كنت تعاني منه دائمًا ، فأنت بحاجة إلى قراءة هذا، حب الشباب المعروف باسم حب الشباب ميكانيكا ، يحدث بسبب الرطوبة المحتبسة والاحتكاك والانسداد وتراكم الزيت على الجلد، يحدث هذا في منطقة الجلد المغطاة بقناع. س : لماذا يحدث حبوب الوجه نتيجة قناع الوجه؟إذا كنت تعتقد أن هذا هو حب الشباب المعتاد الذي كنت تعاني منه دائمًا ، فأنت بحاجة إلى قراءة هذا، حب الشباب المعروف باسم حب الشباب ميكانيكا ، يحدث بسبب الرطوبة المحتبسة والاحتكاك والانسداد وتراكم الزيت على الجلد، يحدث هذا في منطقة الجلد المغطاة بقناع.





س : من يحصل على حبوب الوجه نتيجة القناع ؟ وفقًا للاستطلاعات ، من المفترض أن يرتدي العاملون في مجال الرعاية الصحية أقنعة محكمة الإغلاق دون أي انقطاع. ومع ذلك ، مع تحول الأقنعة إلى قاعدة ، يواجه الجمهور العادي العبء الأكبر أيضًا ، وهناك عوامل أخرى تشمل:

الأشخاص الذين لديهم تاريخ حالة من الوردية يميلون إلى التوهجات والقناع في كثير من الأحيان أكثر من أولئك الذين ليس لديهم مشاكل متعلقة بالجلد

الأشخاص الذين هم عرضة لقرح البرد أو الهربس قد يعانون من تكرار نفس الشيء

يلعب الإجهاد أيضًا دورًا مهمًا في اختراق القناع

أولئك الذين يعانون من حب الشباب العقدي قد يكون لديهم نوبات فظيعة

يظهر على طول خط الفك حب الشباب الهرموني ، والذي يزداد سوءًا بسبب الرطوبة

كيفية التعامل مع حبوب الوجه من القناع؟

إذا كان Maskne يجعل قلقك مريضًا ، فانتقل إلى روتين تنظيف عميق، أضف حمض الساليسيليك وبنزويل بيروكسايد 2.5٪ أو 5٪ (أبدًا 10٪) للسيطرة على الزيوت والصديد المليء بحب الشباب.

يمكن استخدام كريمات AHA وحمض الجليكوليك وحمض الكوجيك لتفتيح البقع الداكنة على الجلد

Advertisements

تجنب استخدام الريتينول على الجلد المتهيج

لا تضع أي كريم قبل النوم حتى يرتاح الجلد ويستعيد عافيته.

خذ بضع قطرات من الشامبو المضاد للقشرة الذي يحتوي على كبريتيد السيلينيوم والرغوة وضعها على الجلد المتهيج

لكن لا تنسَ التواصل مع طبيب الأمراض الجلدية قبل تجربة أي شيء على الجلد



كيف منع حبوب الوجه نتيجة القناع ؟اقرأ أدناه لمعرفة بعض النصائح للوقاية من قناع: كيف منع حبوب الوجه نتيجة القناع ؟اقرأ أدناه لمعرفة بعض النصائح للوقاية من قناع:

ارتدي قناعًا نظيفًا ويفضل استخدام الأقنعة بنسبة 100 %.

اغسله بصابون أو منظف معتدل وتأكد من غسلها بشكل صحيح

ارتداء الأقنعة التي تناسب بشكل جيد ولا تحتك بالجلد. استمر في تغيير الوضع خلال 3 ساعات

استخدم مرطبات الجل بدرجة حموضة 5.5 على الجلد في مكان وضع القناع.

تجنب كريم الأساس الذي يحتوي على الزيت والكريمات الثقيلة خاصة إذا كانت بشرتك دهنية