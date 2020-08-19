شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ترتدى قناعك دون التضحية ببشرتك.. 10 نصائح بسيطة للعناية بالبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال جائحة Covid-19 ، يعد ارتداء القناع أفضل طريقة لمنع انتشار الفيروس، حيث اعتاد أخصائيو الرعاية الصحية على ارتداء الأقنعة لإجراءات معينة أو تفاعلات محددة مع المريض.

ولكن الآن ، مع مواجهة العالم بأسره لـ Covid-19 ، يتعين على العاملين في مجال الرعاية الصحية ارتداء الأقنعة لفترات طويلة، حتى لو لم يكن يعمل في المستشفى ، يتعين على المرء أن يرتدي قناعًا إجباريًا لتشغيل حتى المهمات الأساسية مثل شراء الأشياء المنزلية الأساسية.



العناية بالجلد نصائح مع قناع العناية بالجلد نصائح مع قناع

قد يتسبب الاستخدام المطول للقناع المحكم في تلف الجلد، مع فتح المزيد من الأماكن ، تزداد الحاجة إلى ارتداء القناع بشكل متنوع. تمت صياغة مصطلح جديد "Maskne". يشار إلى هذا باسم حب الشباب على الجلد حيث نرتدي القناع.

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فالأقنعة الضيقة ضرورية للعاملين في مجال الرعاية الصحية لمنع دخول جزيئات الفيروس، تتأثر الحدود بشكل أكبر ، ولكن يمكن أن يتسبب الاستخدام المطول للأقنعة في حدوث كدمات وجروح واحمرار وتهيج وبثور وتسمير الجلد بعد الالتهابات، وتصبح هذه المناطق حساسة للمس مع تلف حاجز الجلد ، وتصبح الأعصاب الحسية أكثر عرضة للالتهاب.



كيف يسبب قناع الوجه تهيج الجلد؟يمكن أن يؤدي الاحتكاك المباشر على الجلد إلى تهيج والتهاب.، ثانيًا ، يمكن أن تحبس الأقنعة الرطوبة واللعاب والمخاط والزيت والأوساخ والعرق على الجلد ، مما يؤدي إلى مشاكل جلدية خفيفة إلى معتدلة مثل حب الشباب والأكزيما والوردية. بالإضافة إلى زيادة حب الشباب ، يمكن أن تتفاقم الأقنعة أو تسبب مشاكل الجلد التي تسبب احمرار الوجه وتقشره. كيف يسبب قناع الوجه تهيج الجلد؟يمكن أن يؤدي الاحتكاك المباشر على الجلد إلى تهيج والتهاب.، ثانيًا ، يمكن أن تحبس الأقنعة الرطوبة واللعاب والمخاط والزيت والأوساخ والعرق على الجلد ، مما يؤدي إلى مشاكل جلدية خفيفة إلى معتدلة مثل حب الشباب والأكزيما والوردية. بالإضافة إلى زيادة حب الشباب ، يمكن أن تتفاقم الأقنعة أو تسبب مشاكل الجلد التي تسبب احمرار الوجه وتقشره.

يصاحب القناع تلف الجلد عند بعض الأشخاص فقط: عادة يكون الجلد في حالة توازن مع الهواء الخارجي، وعندما يصبح الهواء المحيط جافًا جدًا أو رطبًا جدًا ، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشاكل جلدية لدى الفرد المعرض بالفعل لخطر الإصابة بها.



أهم 10 نصائح من الخبراء لمنع وعلاج مشاكل الجلد المرتبطة بالقناع أهم 10 نصائح من الخبراء لمنع وعلاج مشاكل الجلد المرتبطة بالقناع