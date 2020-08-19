كيف ترتدى قناعك دون التضحية ببشرتك.. 10 نصائح بسيطة للعناية بالبشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال جائحة Covid-19 ، يعد ارتداء القناع أفضل طريقة لمنع انتشار الفيروس، حيث اعتاد أخصائيو الرعاية الصحية على ارتداء الأقنعة لإجراءات معينة أو تفاعلات محددة مع المريض.
ولكن الآن ، مع مواجهة العالم بأسره لـ Covid-19 ، يتعين على العاملين في مجال الرعاية الصحية ارتداء الأقنعة لفترات طويلة، حتى لو لم يكن يعمل في المستشفى ، يتعين على المرء أن يرتدي قناعًا إجباريًا لتشغيل حتى المهمات الأساسية مثل شراء الأشياء المنزلية الأساسية.
العناية بالجلد نصائح مع قناع
قد يتسبب الاستخدام المطول للقناع المحكم في تلف الجلد، مع فتح المزيد من الأماكن ، تزداد الحاجة إلى ارتداء القناع بشكل متنوع. تمت صياغة مصطلح جديد "Maskne". يشار إلى هذا باسم حب الشباب على الجلد حيث نرتدي القناع.
فالأقنعة الضيقة ضرورية للعاملين في مجال الرعاية الصحية لمنع دخول جزيئات الفيروس، تتأثر الحدود بشكل أكبر ، ولكن يمكن أن يتسبب الاستخدام المطول للأقنعة في حدوث كدمات وجروح واحمرار وتهيج وبثور وتسمير الجلد بعد الالتهابات، وتصبح هذه المناطق حساسة للمس مع تلف حاجز الجلد ، وتصبح الأعصاب الحسية أكثر عرضة للالتهاب.
كيف يسبب قناع الوجه تهيج الجلد؟يمكن أن يؤدي الاحتكاك المباشر على الجلد إلى تهيج والتهاب.، ثانيًا ، يمكن أن تحبس الأقنعة الرطوبة واللعاب والمخاط والزيت والأوساخ والعرق على الجلد ، مما يؤدي إلى مشاكل جلدية خفيفة إلى معتدلة مثل حب الشباب والأكزيما والوردية. بالإضافة إلى زيادة حب الشباب ، يمكن أن تتفاقم الأقنعة أو تسبب مشاكل الجلد التي تسبب احمرار الوجه وتقشره.
يصاحب القناع تلف الجلد عند بعض الأشخاص فقط: عادة يكون الجلد في حالة توازن مع الهواء الخارجي، وعندما يصبح الهواء المحيط جافًا جدًا أو رطبًا جدًا ، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشاكل جلدية لدى الفرد المعرض بالفعل لخطر الإصابة بها.
أهم 10 نصائح من الخبراء لمنع وعلاج مشاكل الجلد المرتبطة بالقناع
- تأكد من أن القناع الخاص بك يغطي أنفك وفمك ، لكن ليس ضيقًا لدرجة أنك تسبب كدمات لبشرتك.
- اغسل وجهك بانتظام بالماء والصابون اللطيف مرتين في اليوم على الأقل
- إذا لم يكن طبيبًا أو ممرضة أو أي شخص يعمل داخل وحول المرضى ، فخلع القناع عند عدم الحاجة إليه ، خاصةً في المنزل أو في أماكن آمنة.
- استبدل قناعك بمجرد أن يبدأ في الشعور بالبلل.
- إذا كنت ستخرج لفترة طويلة ، فاحمل معك بعض الأقنعة الإضافية.
- اغسل أقنعة الوجه القطنية باليد باستخدام الصابون والماء الساخن.
- ضعي طبقة سميكة من المرطب المضاد للحساسية قبل وضع القناع وبعد إزالته.
- تجنب المرطبات التي تحتوي على مرهم أثناء ارتداء القناع لأنها تحبس العرق والزيوت، استخدم المطرالمرطبات يات في المنطقة المصابة لتحسين الجلد، فقط ضع مرطبًا خاليًا من الزيت على البشرة الرطبة عدة مرات في اليوم. كما أنه يقلل من التهاب الجلد.
- تجنب المقشرات الكثيفة لأنها قد تزيد من الضرر، واحتفظي بالفازلين في متناول اليد لتغطية الوجه والجلد في المنزل.
- أخيرًا ، تجنب وضع المكياج الثقيل أو كريم الأساس تحت القناع لأنه قد يتسبب في ظهور بقع أو حب الشباب لأن البشرة الممتازة تدور حول الحفاظ على صحتها بشكل طبيعي. ومن ثم ، حافظ على نظافة وجهك واستخدم المنتجات المناسبة حسب نوع بشرتك للحصول على بشرة صحية مع أو بدون قناع.
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