شكرا لقرائتكم خبر عن إدمان المواد الأفيونية يؤدى إلى الإصابة بالصمم و"تسمم الأذن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربطت دراسة جديدة أجراها باحثون بجامعة روتجرز الأمريكية بين استخدام جرعات عالية من المواد الأفيونية وزيادة خطر الإصابة بفقدان السمع ، ويعتقد الباحثون أن مشاكل السمع قد تكون نتيجة تسمم الأذن بسبب التعرض للمواد الأفيونية، حسب ما ذكرته صحيفة neuroscience العلمية، وفقًا لباحثي روتجرز ، فإن استخدام المواد الأفيونية ، لا سيما بجرعات عالية ، يمكن أن يسبب الصمم.

استعرضت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة علم السموم الطبية ، السجلات من مركز مراقبة السموم في نيو جيرسي ، ومقره كلية الطب روتجرز نيو جيرسي لمدة 19 سنه كامله لتحديد العلاقة بين استخدام المواد الأفيونية ودرجات فقدان السمع.

حدد الباحثون 41 شخصًا يعانون من التعرض للمواد الأفيونية وقد عانوا من فقدان السمع الكامل أو الجزئي أو طنين الأذن ، بسبب تسمم الأذن واستخدم أكثر من نصفهم الهيروين ، يليه الأوكسيكودون والميثادون والترامادول، 88 % كان لديهم تعرض واحد معروف فقط أبلغ معظم الناس عن الحالة التي تؤثر على الأذنين ، حيث يعاني 12 شخصًا من الصمم ، و 15 فقدانًا جزئيًا أو كليًا لحدة السمع ، و 10 طنين ، وأربعة مزيج من الأعراض.

Advertisements

في حين أن بعض الأشخاص قد يستعيدون سمعهم ، فقد يكون الخسارة دائمًا مع الآخرين 21 % من أولئك الذين أبلغوا عن الحالة لم يتحسن السمع عند خروجهم من المستشفى، و قال المؤلف المشارك لويس نيلسون ، رئيس قسم طب الطوارئ: "الهياكل الحساسة للأذن الداخلية معرضة جدًا للإصابة إذا كان تزويد الأكسجين غير كافٍ ، وكذلك للتأثير المباشر للسموم مثل المواد الأفيونية".

قالت ديان كاليلو ، المدير التنفيذي والطبي لمركز نيوجيرسي للتحكم في السموم: "على الرغم من أن الدراسة وجدت صلة بالهيروين ، إلا أن تسمم الأذن يمكن أن يحدث مع كل مادة أفيونية".

مضيفه "تدعم هذه الدراسة ما تم العثور عليه في الدراسات على الحيوانات ، وهو أن أي مادة أفيونية يمكن أن تسبب فقدان السمع، وقال الباحثون إن مقدمي الرعاية الصحية يجب أن يكونوا على دراية بالارتباط باستخدام المواد الأفيونية عند تقييم المريض المصاب بفقدان السمع.