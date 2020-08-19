شكرا لقرائتكم خبر عن الأكزيما والصدفية.. كيف تعرف الفرق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الصدفية والأكزيما (التهاب الجلد التأتبي) من الأمراض الجلدية الالتهابية المزمنة الشائعة التي تسبب ظهور بقع حمراء مرتفعة ومصابة بالحكة في الجلد.وهذه الأعراض المتشابهة بصريًا تجعل التشخيص الذاتي أكثر صعوبة، وفي حين أن الصدفية والأكزيما قد تبدو مشابهة للعين غير المدربة ، إلا أن طبيب الأمراض الجلدية المتمرس قد يكون قادرًا على اكتشاف الاختلافات بسهولة.

يمكن أن يساعد نزع الشريط اللاصق أيضًا في التمييز بين الإكزيما والصدفية ، كما يقول باحثون من كلية ماونت سيناي للطب ، نيويورك، وفقا لتقرير موقع " Healthsite".

عادةً ما تستخدم طريقة نزع الشريط اللاصق ، والتي تتضمن ضغط أغشية لاصقة شفافة على سطح الجلد ، لتقييم جودة وفعالية التركيبات التجميلية والجلدية. إنها أيضًا طريقة سريعة وفعالة لجمع المواد من سطح الجلد لتحديد وجود الطفيليات وتشوهات الشعر وعلم الخلايا.

في دراسة جديدة ، ساعدت طريقة نزع الشريط باحثين من كلية الطب في Mount Sinai على تحديد علامة حيوية جينية واحدة تميز بدقة الإكزيما التأتبية عن الصدفية.

بالنسبة للنتائج ، قاموا بتقييم شرائط الشريط من الجلد الطبيعي والآفات لدى 20 بالغًا يعانون من الأكزيما والصدفية المتوسطة إلى الشديدة أو الضوابط الصحية.

ووجدوا اختلافات كبيرة في الجينات المعبر عنها في الآفة مقارنة بالجلد الطبيعي لكلا المرضين، والأهم من ذلك أنهم حددوا إنزيم أكسيد النيتريك المركب 2 باعتباره مرقمًا حيويًا لجينًا واحدًا يخبر الظروف عن بعضها، كما تم العثور على الجين الذي ينتج أكسيد النيتروز بعد التحفيز بواسطة السيتوكينات المؤيدة للالتهابات فقط في مرضى الصدفية.



تعرف على الأسباب الكامنة وراء الصدفية والأكزيما للأكزيما والصدفية أسباب مختلفة، فالصدفية هي أحد أمراض المناعة الذاتية ، تحدث عندما يصبح جهازك المناعي معطلًا وتبدأ خلايا الجلد في النمو بسرعة كبيرة، ثم تؤدي الخلايا التي تتراكم فوق الجلد إلى تكوين قشرة بيضاء. تعرف على الأسباب الكامنة وراء الصدفية والأكزيما للأكزيما والصدفية أسباب مختلفة، فالصدفية هي أحد أمراض المناعة الذاتية ، تحدث عندما يصبح جهازك المناعي معطلًا وتبدأ خلايا الجلد في النمو بسرعة كبيرة، ثم تؤدي الخلايا التي تتراكم فوق الجلد إلى تكوين قشرة بيضاء.

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قد تسبب كل من العوامل الوراثية والبيئية الأكزيما، وقد يكون بسبب طفرة في الجين المسؤول عن تكوين طبقة واقية على الجزء العلوي من الجلد، وهكذا ، فإن الجين المتحور يترك الجلد عرضة للعدوى والتوهج، ويمكن أن يلعب المناخ الجاف أيضًا دورًا في إثارة الأكزيما.

يمكن أن تسبب الإكزيما حكة شديدة، في بعض الأحيان يمكن أن تصبح سيئة للغاية لدرجة أنك قد تشعر بخدش بشرتك بشدة لدرجة أنها تنزف.

تميل الصدفية إلى التسبب في حكة أكثر اعتدالًا ، ولكن قد تشعر أيضًا بحدوث شيء إضافي - قد يلدغ جلدك أو يحرق. يقول بعض الناس أن الأمر يبدو وكأنه عض النمل الناري.





قد تكون المظاهر مختلفة قليلاًيمكن أن تسبب كل من الأكزيما والصدفية ظهور بقع حمراء مرتفعة ومصابة بالحكة في الجلد، لكن الجلد يكون أكثر سمكًا والتهابًا عند الإصابة بالصدفية من الأكزيما، ويمكن أن تظهر كلتا الحالتين في أي مكان على جسمك ، لكن لهما مناطقهما المفضلة.

غالبًا ما تظهر الصدفية على: فروة الرأس ، والمرفقين ، والركبتين ، والأرداف ، والوجه ، وأسفل الظهر ، وراحتي يديك ، وباطن قدميك. وقد تظهر أيضًا في مناطق أخرى ، مثل: أظافر اليدين والقدمين والفم والشفتين والجفون والأذنين وطيات الجلد.

غالبًا ما تصيب الإكزيما أجزاء الجسم التي تنثني ، مثل الكوع الداخلي أو خلف ركبتيك. يمكن أن تظهر أيضًا على رقبتك ومعصميك وكاحليك.