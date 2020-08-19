شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يصاب الأطفال بمرض الايدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإيدز او (متلازمة نقص المناعة المكتسب) يسببه فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) وهو الذى يضعف خلايا جهاز المناعة ويدمر تدريجيًا قدرة الجسم على محاربة العدوى وأنواع معينة من السرطان.

ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية بشكل شائع عن طريق الاتصال الجنسي بشريك مصاب، ولكن ماذا عن الأطفال كيف ينتقل لهم الايدز؟، حسب ما ذكره موقع stlouischildrens فهناك وسائل أخرى غير الاتصال الجنسى ينتقل بها مرض الايدز ومن الممكن ان يصاب به الاخرين والأطفال أيضا وهى:

1: قد ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية من خلال ملامسة الدم المصاب. ومع ذلك ، نظرًا لفحص الدم بحثًا عن دليل على الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في الولايات المتحدة ، فإن خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من عمليات نقل الدم منخفض للغاية.

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2: غالبًا ما ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق مشاركة الإبر أو المحاقن أو معدات تعاطي المخدرات مع شخص مصاب بالفيروس، من النادر الانتقال من المريض إلى عامل الرعاية الصحية ، أو العكس من خلال العصي العرضية بالإبر الملوثة أو الأدوات الطبية الأخرى.

3: يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية أيضًا إلى الأطفال الذين يولدون أو يرضعون من أمهات مصابات بالفيروس.

ولا يمكن ان ينتقل الايدز عن طريق "اللعاب، العرق، الدموع، الاتصال غير الرسمي مثل مشاركة أواني الطعام والمناشف والفراش، حوض سباحة، الهواتف، كراسي المرحاض، الحشرات".