شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يوضح مستقبل صناع المحتوى بعد وقف جوجل التعامل مع ويسترن يونيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة Google يوم 10 اغسطس من العام الحالي، عن وقف التعامل مع شركة ويسترن يونيون مما يمثل تهديداً كبيراً لكل رواد منصة أدسنس وبشكل أخص صناع المحتوى في مصر.

وأوضح فادي أحمد المصري، خبير في البرمجة والحلول التسويقية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «الحدث اليوم»، أن أهم بديل متاح للتعامل مع هذا الحدث، حيث قال «في ظل سياسات الشمول المالي أصبح من السهل فتح حسابات بنكية لصانعي المحتوى في مصر بدون حد أدنى أو اثبات دخل.

وأشار «المصري»، إلى أن «جوجل أدسنس من إِحْدى المجالاَت الالكترونية التي يعمل بها الكثير من الشباب فهو مصدر دخل أساسي ومشروع خاص بالآلاف من صناع المحتوى، وهناك بعض الطرق البديلة مثل الشيكات والتحويل الإلكتروني والحولات المصرفية».