شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض سرطان الجلد بأنواعه المختلفة منها بقع حمراء وحكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، ويمكنك اكتشاف العلامات التحذيرية لسرطان الجلد مبكرًا عندما يكون السرطان لم ينتشر بعد، ويجعل الاكتشاف المبكر علاج سرطان الجلد أسهل بكثير، في هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان الجلد بحسب موقع جمعية السرطان الأمريكية American cancer society.



اعراض سرطان الجلد

اعراض سرطان الجلد

اعراض سرطان الجلد عديدة ويقوم بعض الأطباء بإجراء فحوصات جلدية كجزء من الفحوصات الصحية الروتينية، ويوصي العديد من الأطباء أيضًا بفحص بشرتك مرة واحدة في الشهر.. انظر إلى بشرتك في غرفة مضاءة جيدًا أمام مرآة كاملة الطول..استخدم مرآة محمولة باليد للنظر إلى المناطق التي يصعب رؤيتها.

استخدم "قاعدة ABCDE" للبحث عن بعض الأعراض الشائعة لسرطان الجلد أو الميلوما، وهو أحد أكثر أشكال سرطان الجلد فتكًا:



اعراض سرطان الجلد

-عدم التماثل Asymmetry

جزء من الشامة أو الوحمة لا يتطابق مع الآخر.

-الحدود Border

الحواف غير منتظمة أو ممزقة أو محززة أو غير واضحة.

-اللون color

اللون ليس هو نفسه في كل مكان وقد يشمل ظلال من البني أو الأسود ، وأحيانًا مع بقع من اللون الوردي أو الأحمر أو الأبيض أو الأزرق.

-قطر الدائرة Diameter

البقعة بحجم ممحاة قلم رصاص - على الرغم من أن الأورام الميلانينية قد تكون في بعض الأحيان أصغر من هذا.

تتطور Evolving

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يتغير حجم الشامة أو شكلها أو لونها.

تعد سرطانات الجلد القاعدية والحرشفية أكثر شيوعًا من الأورام الميلانينية، ولكنها عادة ما تكون قابلة للعلاج بشكل كبير.

عادة ما ينمو كل من سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية أو السرطانات في أجزاء الجسم التي تتعرض لأشعة الشمس ، مثل الوجه والرأس والرقبة. لكن يمكنهم الظهور في أي مكان.

اعراض سرطان الجلد من نوع سرطانات الخلايا القاعدية

-مناطق مسطحة أو صلبة أو شاحبة أو صفراء تشبه الندبة

-أثار بقع حمراء قد تسبب الحكة

-نتوءات صغيرة لامعة وشفافة ولامعة وردية أو حمراء وقد تحتوي على مناطق زرقاء أو بنية أو سوداء

-زوائد وردية ذات حواف مرتفعة ومنطقة سفلية في مركزها ، والتي قد تنتشر فيها أوعية دموية غير طبيعية

-القروح المفتوحة (التي قد تحتوي على مناطق نازة أو متقشرة) والتي لا تلتئم أو تشفى ثم تعود



سرطان الجلد

اعراض سرطان الجلد من نوع سرطان الخلايا الحرشفية

-بقع حمراء خشنة أو متقشرة ، قد تتقشر أو تنزف

-أورام أو كتل مرتفعة ، وأحيانًا تكون المنطقة السفلية في المنتصف

-القروح المفتوحة (التي قد تحتوي على مناطق نازة أو متقشرة) والتي لا تلتئم أو تشفى ثم تعود

-زوائد جلدية

ومع ذلك ، ليست كل سرطانات الجلد تبدو مثل هذه الأوصاف.