شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا والملاريا.. كيف يمكن التمييز بين الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقد أوقعنا هذا العام جميعًا في مشكلة مع فيروس كورونا القاتل، وهو ما جعل الأمر أكثر تعقيدًا هو أن مرض المناعة الذاتية هذا يحاكي الأمراض الأخرى التي ينقلها البعوض مثل الملاريا.

فالأعراض الأولية للملاريا والعدوى الفيروسية لـ COVID-19 متشابهة جدًا لدرجة أنه لا يمكن تمييزها بسهولة، لكن يجب أن نعرف الاختلافات الرئيسية بين هذين من أجل صحتنا أفضل، وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth".

كوفيد -19 والملاريا الملاريا هي مرض ينقله البعوض وتحدث عندما تلدغ أنثى بعوضة الأنوفيلة المصابة شخصًا سليمًا، وتنقل الطفيلي في الجسم.

أما فيروس COVID-19 هو عدوى المناعة الذاتية التي تحدث بسبب انتقال الفيروس التاجي من خلال الرذاذ التنفسي والاتصال الجسدي المباشر.

هذان المرضان مختلفان تمامًا من حيث الأسباب وطرق الانتقال، في حين أن فيروس كورونا هو مرض معد يمكن أن ينتشر من شخص إلى آخر ، إلا أن الملاريا تحدث فقط بعد تعرضها للعض من قبل البعوضة المصابة ولا يمكن أن تنتقل أكثر.

ما هي الصلة بين مرض كوفيد -19 والملاريا؟بعد تحديد عقار Hydroxychloroquine الخاص بالملاريا كعقار محتمل في السيطرة على أعراض الفيروس التاجي لدى الشخص المصاب ، بدأ الناس في ربط الفيروس التاجي بالملاريا.

وفجأة ، تم وصفه بأنه دواء منقذ للحياة ولكن ثبت عدم فعاليته في وقت لاحق، فقد ساعد فقط في الحد من أعراض الملاريا لدى المرضى ولكن لم يكن له دور يلعبه في الشفاء، وفي أحداث مؤسفة ، عانى بعض الأشخاص من آثار سلبية بعد تناول هذا الدواء.



الأعراض المختلفة للملاريا وفيروس كورونايتم تحديث أعراض COVID-19 بين الحين والآخر، في كل يوم تقريبًا ، يجد العلماء أعراضًا جديدة لهذا الفيروس بعد فحص مكثف. الأعراض المختلفة للملاريا وفيروس كورونايتم تحديث أعراض COVID-19 بين الحين والآخر، في كل يوم تقريبًا ، يجد العلماء أعراضًا جديدة لهذا الفيروس بعد فحص مكثف.

وبدأ كمرض من أمراض المناعة الذاتية مع ارتفاع في درجة الحرارة ، وقشعريرة ، ونزلات البرد ، والتهاب الحلق ، ولكن هناك الآن قائمة طويلة من الأعراض المحتملة لـ COVID-19. بعد الإصابة بالفيروس ، قد تظهر الأعراض على الشخص في غضون 3-14 يومًا (باستثناء المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض والذين لا تظهر عليهم الأعراض على الإطلاق) حيث تظهر الأعراض الحادة لاحقًا.

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تظل أعراض الملاريا كما هي في الماضي والحاضر، وتعتبر الحمى ، والقشعريرة ، والصداع ، والبرد ، وما إلى ذلك من الأعراض الأولى للملاريا التي يعاني منها الشخص بعد 10-15 يومًا من لدغة البعوض المعدية.

في حين أن معظم أعراض COVID-19 تشبه الملاريا ، إلا أن هناك العديد من الأعراض الأخرى التي تميز هذين المرضين. هؤلاء هم:

مشاكل في التنفس

ألم صدر

إسهال

سعال جاف

آلام وآلام المفاصل والعضلات

فقدان حاسة الشم والتذوق

العين الوردية أو التهاب الملتحمة

طفح جلدي

تلون أصابع اليدين والقدمين

إذا رأيت هذه الأعراض جنبًا إلى جنب مع أعراض الملاريا ، فيجب عليك الخضوع لاختبار COVID-19 على الفور لمعرفة ما إذا كنت قد أصبت بالفيروس، إلى جانب ذلك ، اعزل نفسك عن الآخرين لمنع انتقال العدوى.

هناك الكثير من الذعر لدى الناس بشأن فيروس كورونا لدرجة أنهم قد يكونون مصابين بالملاريا أو الأنفلونزا الفيروسية لكنهم قلقون بشأن فيروس كورونا.