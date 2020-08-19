7 أشياء مهمة للعناية بصحتك بعد التعافى من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت العديد من الدراسات والأدلة أن المتعافين من فيروس كورونا قد يواجهون العديد من المشكلات طويلة الأجل بما في ذلك ضيق التنفس والتعب والصداع والارتباك، وقد يعاني البعض من تأثيرات طويلة المدى من أمراض الكلى والرئتين والقلب والحالات العصبية والنفسية، لكن يجب أن تهتم بصحتك جيداً بعد التعافى من كورونا، في هذا التقرير نتعرف على 7 أشياء هامة للعناية بصحتك بعد التعافي من كورونا.

7 أشياء هامة للعناية بصحتك بعد التعافي من كورونا

امنح نفسك بعض الوقت عند التعافي

لا تتوقع العودة إلى حياتك السابقة بمجرد عودتك إلى المنزل أو الاختبار السلبي للمرض ومن ثم، امنح نفسك بعض الوقت للتكيف ببطء مع روتينك القديم، لقد عانيت من مرض شديد ومن الأفضل أن تنخرط في أنشطتك القديمة تدريجيًا، بدلاً من العودة مباشرة.





جرب الألغاز أو تمارين الذاكرة

من أجل استعادة الذاكرة ومستويات التركيز تدريجيًا إلى المسار الصحيح، استثمر بعض الوقت يوميًا في لعب الألغاز وألعاب الذاكرة والتمارين لإرهاق عقلك والحل هو أن تأخذ الأمر ببطء ، مع القيام بشيء من أجل عقلك كل يوم.





انتبه إلى العلامات والأعراض التحذيرية

سواء كان ذلك صداعًا مزعجًا أو نوبة من ضيق التنفس، فمن المهم الانتباه إلى أي علامات تحذيرية على أن جسمك ليس على ما يرام وأخبر طبيبك دائمًا في حالة ظهور أي من هذه المشكلات، بعد الشفاء.

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مراجعة الأدوية الخاصة بك

إذا كنت تعاني من أي مرض مزمن وتتناول أدوية منتظمة، يُنصح بشدة بمراقبة الأعراض (فحص ضغط الدم ومستويات السكر وما إلى ذلك) واستشارة الطبيب إذا كانت الجرعة تحتاج إلى مراجعة.

تذكر أنك لست محصنًا من فيروس كورونا

في حين أن الإصابة بـ COVID-19 قد تكون قد أعطت جسمك درجة معينة من المناعة من المرض، فقد أشارت الدراسات الناشئة إلى أنه من المرجح أن يكون مؤقتًا ومن ثم ، استمر في ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة وممارسة التباعد الاجتماعي.

وفر طاقتك

نظرًا لأنك في طريق التعافي، فمن المهم تحديد أولويات المهام الأكثر أهمية وترك كل شيء آخر حافظ على طاقتك قدر الإمكان وقم بتأجيل المهام غير الضرورية إلى موعد لاحق.

اطلب المساعدة

افهم أنك بحاجة إلى رعاية مناسبة والراحة لتشعر بنفسك مرة أخرى ومن ثم، اطلب المساعدة متى احتجت إليها لأنها ستساعدك على الحفاظ على طاقتك وتعبك، اقبل حقيقة أن جسمك يحتاج إلى وقت كافٍ للتعافي.