تعرف على فوائد الكاجو لصحة القلب والمرارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكاجو هو نوع من المكسرات التي يفضلها الكثيرون لطعمه اللذيذ وما يحمله من فوائد صحية للجسم، تم استخدام الكاجو مؤخرًا لصنع بدائل الألبان ، مثل حليب الكاجو والجبن القائم على الكاجو وصلصات الكريمة والقشدة الحامضة، والكاجو مصدر جيد للبروتين والمعادن فهو غنى بالبروتين والكالسيوم والحديد والألياف والفوسفور بالاضافه الى البوتاسيوم والزنك.

ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday يحتوي الكاجو أيضًا على فيتامينات C و B وحمض الفوليك وغني بالدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة ومصدر جيد للبروتين.

فوائد الكاجو للصحهصحة القلب

يمكن أن تساعد الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة الموجودة في الكاجو في تقليل مستويات الكوليسترول الضار LDL ومستويات الدهون الثلاثية هذا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

ويقدم حليب الكاجو العديد من فوائد الحليب الطازج لمن يفضل عدم استخدام منتجات الألبان.

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على مطالبة صحية لملصقات الأطعمة بأن "تناول 1.5 أونصة يوميًا من معظم المكسرات كجزء من نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة والكوليسترول قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

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يعتبر الكاجو مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم ، والذي يلعب دورًا مهمًا في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي داخل الجسم وتشمل هذه التمثيل الغذائي للطعام وتوليف الأحماض الدهنية والبروتينات يشارك المغنيسيوم أيضًا في استرخاء العضلات والانتقال والنشاط العصبي العضلي.

يرتبط نقص المغنيسيوم ، السائد لدى كبار السن ، بمقاومة الأنسولين ومتلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب التاجية وهشاشة العظام.

علاج حصوات المرارة

وفقًا لدراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، يرتبط الاستهلاك المتكرر للمكسرات بانخفاض خطر الحاجة إلى جراحة لاستئصال المرارة، في أكثر من مليون شخص تم توثيقهم على مدى 20 عامًا ، كانت النساء اللائي تناولن أكثر من 5 أونصات من المكسرات أسبوعيًا أقل عرضة بشكل ملحوظ لاستئصال المرارة من النساء اللائي تناولن أقل من 1 أونصة من المكسرات كل أسبوع.

صحة العظم

الكاجو هو أحد المصادر الغذائية القليلة التي تحتوي على نسبة عالية من النحاس تحتوي أونصة واحدة من الكاجو على 622 ميكروجرامًا من النحاس بالنسبة للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 19 عامًا فما فوق فإن المدخول الموصى به من النحاس يوميًا هو 900 ميكروغرام.