شكرا لقرائتكم خبر عن اللقاحات المستندة إلى فيروس الأنفلونزا خيار قابل للتطبيق ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باحثون أمريكيون النقاب عن لقاح آخر مرشح قابل للتطبيق للوقاية من مرض فيروس كورونا، من خلال استخدام جزيئات فيروسية مخففة للأنفلونزا التي تعبر عن مجال ربط مستقبلات فيروس كورونا 2 (SARS-CoV-2) لتحفيز الأجسام المضادة المعادلة في الفئران.

ووفقا للداسة المنشورة على موقع ما قبل الطباعة bioRxiv * ، يمثل فيروس الأنفلونزا منصة واعدة ومدروسة بالفعل لتطوير اللقاح، وبشكل أكثر تحديدًا ، ليس فقط فيروسات الإنفلونزا الموهنة تستخدم بالفعل كلقاحات ضد الإنفلونزا نفسها ، ولكن أنظمة الوراثة العكسية الراسخة تمكن من دمج الجينات الأجنبية في جينوم الأنفلونزا.



فيروس كورونا ولقاح الأنفلونزا

علاوة على ذلك ، فإن الإصابة بالأنفلونزا داخل الأنف تحفز الاستجابات المناعية المخاطية ليس فقط داخل الجهاز التنفسي ولكن أيضًا في الأسطح المخاطية الأخرى ، والتي قد تكون حاسمة بالنسبة لـ SARS-CoV-2.

في الدراسة ، شرع الباحثون من مركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان في دمج شكل مثبت في الغشاء من مجال ربط مستقبلات SARS-CoV-2 (RBD) في جينوم الإنفلونزا.

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قام الباحثون بإصابة أربع مجموعات من أربعة فئران عن طريق الأنف. أخيرًا ، اختبروا ما إذا كانت الفئران قد قامت أيضًا باستجابة مناعية لفيروس الأنفلونزا عن طريق إجراء فحوصات تحييد الفيروس.

اللقاحات التي تعتمد على -Flu لها عدد لا يحصى من المزايا الممكنة، و يحث اللقاح بنجاح الأجسام المضادة المعادلة بعد استخدام جرعة واحدة فقط ، في حين أن الاستجابات المناعية المخاطية قد تكون محورية للمناعة الوقائية ضد السارس- CoV-2.

علاوة على ذلك ، قد يكون من الممكن الاستفادة من مناهج هندسة الأنفلونزا المعروفة الإضافية لتوليد الفيروسات التي تعبر عن NA وكذلك RBD ، والتي تعمل بدورها كلقاحات الإنفلونزا المزدوجة و SARS-CoV-2.