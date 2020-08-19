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اللقاحات المستندة إلى فيروس الأنفلونزا خيار قابل للتطبيق ضد كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف  باحثون أمريكيون النقاب عن لقاح آخر مرشح قابل للتطبيق للوقاية من مرض فيروس كورونا، من خلال استخدام جزيئات فيروسية مخففة للأنفلونزا التي تعبر عن مجال ربط مستقبلات فيروس كورونا 2 (SARS-CoV-2) لتحفيز الأجسام المضادة المعادلة في الفئران.

 

ووفقا للداسة المنشورة على موقع ما قبل الطباعة bioRxiv * ، يمثل فيروس الأنفلونزا منصة واعدة ومدروسة بالفعل لتطوير اللقاح، وبشكل أكثر تحديدًا ، ليس فقط فيروسات الإنفلونزا الموهنة تستخدم بالفعل كلقاحات ضد الإنفلونزا نفسها ، ولكن أنظمة الوراثة العكسية الراسخة تمكن من دمج الجينات الأجنبية في جينوم الأنفلونزا.

 

فيروس كورونا ولقاح الأنفلونزا
فيروس كورونا ولقاح الأنفلونزا

 

علاوة على ذلك ، فإن الإصابة بالأنفلونزا داخل الأنف تحفز الاستجابات المناعية المخاطية ليس فقط داخل الجهاز التنفسي ولكن أيضًا في الأسطح المخاطية الأخرى ، والتي قد تكون حاسمة بالنسبة لـ SARS-CoV-2. 

 

في الدراسة ، شرع الباحثون من مركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان في دمج شكل مثبت في الغشاء من مجال ربط مستقبلات SARS-CoV-2 (RBD) في جينوم الإنفلونزا.

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قام الباحثون بإصابة أربع مجموعات من أربعة فئران عن طريق الأنف. أخيرًا ، اختبروا ما إذا كانت الفئران قد قامت أيضًا باستجابة مناعية لفيروس الأنفلونزا عن طريق إجراء فحوصات تحييد الفيروس.

 

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اللقاحات التي تعتمد على -Flu لها عدد لا يحصى من المزايا الممكنة، و يحث اللقاح بنجاح الأجسام المضادة المعادلة بعد استخدام جرعة واحدة فقط ، في حين أن الاستجابات المناعية المخاطية قد تكون محورية للمناعة الوقائية ضد السارس- CoV-2.

 

علاوة على ذلك ، قد يكون من الممكن الاستفادة من مناهج هندسة الأنفلونزا المعروفة الإضافية لتوليد الفيروسات التي تعبر عن NA وكذلك RBD ، والتي تعمل بدورها كلقاحات الإنفلونزا المزدوجة و SARS-CoV-2.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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