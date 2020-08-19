شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناعة يؤكد سحب أدوية حموضة من الأسواق لاكتشاف أضرار جانبية لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود بهجت أستاذ المناعة بالمركز القومى للبحوث، تعليقا على إعلان طبيب أنه اكتشف علاجا لكورونا على السوشيال ميديا، إن الأدوية التي تعالج الحموضة تستخدم إذا كانت درجة الحموضة في المعدة عالية، وإذا أعطيتها لإنسان سليم ولا يعانى من الحموضة قد يتسبب في ظهور أعراض أخرى، وعليه أن يثبت أنه ليس له أضرار جانبية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: في الوقت الحالي يتم سحب أدوية حموضة من السوق، وذلك لاكتشاف أن لها آثار جانبية، وعلى الطبيب الذى يقول إنه يعالج كورونا أن يذهب إلى أكاديمية البحث العلمى لإثبات أن ليس له أضرار سمية، وإذا كان يتحدث عن العلاج فهو ملك للشركة المنتجة، وإذا أضاف شيئا لهذا الدواء فقد تغير الدواء تماما وأصبح شيئا آخر.