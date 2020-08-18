شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري»: 7 أسباب وراء ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم.. احذروها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر د. ناصر الجهني، استشاري باطنة وغدد صماء وسكر، من بعض الأسباب التي تؤدي لارتفاع مستوى الدهون الثلاثية في الدم.
وقال الجهني، إن من أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم:
– السمنة
– الإكثار من الوجبات الدهنية والسكرية
– التاريخ العائلي للإصابة بارتفاع الدهون
– السكري الغير منتظم
– خمول الغدة الدرقية
– بعض أمراض الكلى او الكبد
– بعض الأدوية (مثل:حبوب منع الحمل،الستيرويدات وغيرها)
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