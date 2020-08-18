شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد نجاح مضادات الاكتئاب في علاج مرضى الذهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت دراسة بحثية جديدة أجراها علماء بجامعة برمنجهام الإنجليزية أنه قد تكون علاجات الاكتئاب فعالة للذهان ، ووفقا لنتائج البحث فإن المرضى الذين يعانون من الذهان المبكر قد يستفيدون من علاج الاكتئاب ، بما في ذلك مضادات الاكتئاب إلى جانب الأدوية الأخرى حسبما ذكر تقرير لصحيفة neuroscience العلمية.

وفقًا للعلماء في معهد الصحة العقلية بجامعة برمنجهام ، قد يكون الاكتئاب جزءًا جوهريًا من الاضطرابات الذهانية المبكرة التي يجب معالجتها جنبًا إلى جنب مع الأعراض الأخرى الأكثر بروزًا لتحسين نتائج المرضى.

غالبًا ما يتم تحديد الاكتئاب جنبًا إلى جنب مع الاضطرابات الذهانية مثل الفصام في المراحل المبكرة من الاضطراب ، ولكن لا يتم علاجه حاليًا بشكل روتيني، في دراسة جديدة نُشرت في نشرة الفصام ، شرع الباحثون في معرفة المزيد عن الارتباطات بين الاكتئاب والذهان ، وخاصة ما إذا كانت هناك أوجه تشابه في بنية الدماغ يمكن أن تساعد في مسارات التشخيص المستقبلية في مرحلة مبكرة.

Advertisements

تم جمع البيانات من 1700 مريض كجزء من دراسة أوروبية واسعة النطاق تستخدم التعلم الآلي لإيجاد طرق للتنبؤ بكيفية تعافي الأشخاص المصابين بالذهان الحديث.

وأظهرت نتائجهم أنه ، في الواقع ، كان هناك اختلاف بسيط في أعراض الاكتئاب لدى المرضى أو في التغيرات الهيكلية في الدماغ لدى المرضى المصابين بالاكتئاب ، المصابين بالذهان وبدونه يوضح هذا أنه لا توجد مجموعة فرعية من المرضى المصابين بالاكتئاب والذهان ، بل بالأحرى أن الاكتئاب قد يكون جزءًا جوهريًا من ذهان غالبية المرضى.