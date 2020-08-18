شكرا لقرائتكم خبر عن من يجب تطعيمه أولاً حال وصول لقاح كوفيد 19؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث العلماء حول العالم حالياً تجارب لتطوير لقاح فعال لفيروس كورونا، لكن بعد تطوير اللقاح يرى الباحثون أن المهمة الصعبة لهذا اللقاح تتمثل في تحديد من يجب تطعيمه أولاً، لأن نقص اللقاح أمر لا مفر منه وكشفت دراسة جديدة أجراها الباحثون في مركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان وجامعة واشنطن الأمريكية وجهة نظر واحدة تتعلق بالتخصيص الأمثل للقاح، والتي توضح أنه في ظل سيناريوهات الفعالية المختلفة، إما قد يكون كبار السن أو الشباب هم أفضل المرشحين للتطعيم الأولي.

وبحسب موقع "ميديكال" استخدم الباحثون أداة النمذجة الرياضية جنبًا إلى جنب مع خوارزميات تجمع بين فعالية اللقاح وعدد الجرعات المتاحة أدى ذلك إلى بناء نموذج عمري بأربعة معايير: الوفيات، الأعراض الالتهابية والحد الأقصى من العلاج بالمستشفى خارج وحدة العناية المركزة وداخلها هذه تعمل في إطار مجموعة واسعة من الافتراضات.

على سبيل المثال، اعتبروا أن الأطفال أقل عرضة للخطر من البالغين في منتصف العمر (20-65 عامًا) ، بينما كان البالغون فوق 65 عامًا أكثر عرضة نسبيًا.

وافترضوا أن المناعة الطبيعية والتطعيمية استمرت لمدة عام أو أكثر واعتبروا 20٪ إصابة / معدل مناعة طبيعية في بداية السيناريو، وغياب أي تباعد اجتماعي، حيث يعتبر أن جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية قد تم تحصينهم.

وحددوا خمس مجموعات تطعيم بناءً على الارتباط المعروف حاليًا بين شدة المرض ومعدل الوفيات مع العمر:

-الأطفال (من 0 إلى 19 عامًا)

-البالغين 20 - 49 سنة

-البالغين 50 - 64 سنة

Advertisements

-البالغون من 65 إلى 74 عامًا

- 75 سنة وما فوق

وتوصلوا إلى بعض الاستنتاجات المحددة:

يمكن السيطرة على الوباء بشكل كبير مع وجود نسبة فعالية للقاح تبلغ 50٪ أو أكثر والتغطية السكانية العالية.

فعالية اللقاح تزداد مع التخصيص الأمثل للمجموعات عالية المخاطر.

وتظل استراتيجية التخصيص المثلى لخفض معدل الوفيات كما هي مع فعالية اللقاح بين 10٪ و 50٪ أي عندما يكون فعالية اللقاح منخفضة، يجب تطعيم كبار السن أولاً، لأنهم معرضون لخطر الموت وإذا تم تطعيم 35 ٪ أو أكثر من السكان ، مع فعالية لقاح بنسبة 50 ٪ ، يمكن منع أكثر من نصف الوفيات.

وفي حالة زيادة فعالية اللقاح إلى 60٪ أو أعلى ، لا يزال التخصيص الأمثل يعطي الأولوية للفئات المعرضة للخطر (أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا)، ولكن عندما تزداد تغطية اللقاح لعدد اكبر من السكان ، تتحول مخصصات اللقاح إلى المجموعات عالية الانتقال (الشباب بين 20 و 50 عامًا ، والأطفال).

بمجرد إصابة 60 ٪ من السكان ، سيتم تحقيق مناعة القطيع هذا يعني أنه مع وجود نسبة فعالية اللقاح من 80٪ إلى 100٪، يجب تطعيم 40٪ من السكان لأن 20٪ محصنين بالفعل وإذا أصبحت فعالية اللقاح أعلى، يجب تطعيم الشباب أولاً لأنهم هم المركبات الأساسية لانتقال العدوى ، لزيادة التغطية السكانية الأساس المنطقي هو أن هذا يقلل من عدد الحالات المنتشرة ، والأعراض ، والاستشفاء خارج وحدة العناية المركزة يؤدي هذا إلى تسطح منحنى الوباء ، وانخفاض عدد الوفيات بشكل حاد.

مع نسبة تطعيم تصل إلى 60٪ من السكان على النحو الأمثل ، فسيتم السيطرة على الوباء بالكامل، أي لن يحدث انتشار.