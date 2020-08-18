شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الفيروسات المحمولة جوًا قد تنتشر على الغبار والجسيمات غير التنفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار بحث جديد من جامعة كاليفورنيا وديفيز وكلية الطب في إيكان بجبل سيناء، إلى إمكانية أن تنتشر فيروسات الإنفلونزا عبر الهواء، على الغبار والألياف والجزيئات المجهرية الأخرى .ووفقا لنتائج البحث الذى نشر فى مجلة " Nature Communications"، فهناك آثار واضحة على كيفية انتقال الفيروس التاجي والإنفلونزا فى الهواء.



كورونا قد ينتقل عبر الجسيمات غير التنفسية

وقال البروفيسور ويليام ريستينبارت من قسم الهندسة الكيميائية بجامعة كاليفورنيا في ديفيس ، والذي ساعد في قيادة البحث: "إنه أمر مروع حقًا لمعظم علماء الفيروسات وعلماء الأوبئة أن الغبار المنقول عبر الهواء ، بدلاً من الزفير ، يمكن أن يحمل فيروس الإنفلونزا القادر على إصابة الحيوانات".

"الافتراض الضمني دائمًا هو أن انتقال العدوى عن طريق الهواء يحدث بسبب الرذاذ التنفسي المنبعث من السعال أو العطس أو الكلام.، ولكن الانتقال عبر الغبار يفتح مجالات جديدة كاملة للتحقيق وله آثار عميقة على كيفية تفسيرنا للتجارب المعملية وكذلك التحقيقات الوبائية لحالات تفشي المرض. . "



كيفية انتقال فيروس الأنفلونزا كيفية انتقال فيروس الأنفلونزا

يُعتقد أن فيروس الإنفلونزا ينتشر بعدة طرق مختلفة ، بما في ذلك الرذاذ المنبعث من الجهاز التنفسي أو على أشياء ثانوية مثل مقابض الأبواب أو الأنسجة المستخدمة، هذه الأشياء الثانوية تسمى fomites. ومع ذلك ، لا يُعرف إلا القليل عن الطرق الأكثر انتقالا، وقد تختلف الإجابة باختلاف سلالات فيروس الأنفلونزا أو فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى ، بما في ذلك فيروسات كورونا مثل SARS-CoV2.

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خلال الدراسة، تم استخدام مقياس آلي للجسيمات لعد الجسيمات المحمولة في الهواء ، وجدوا أن خنازير غينيا غير المصابة تنتج طفرات تصل إلى 1000 جسيم في الثانية، أثناء تحركها حول القفص، وكانت الجسيمات المنبعثة من تنفس الحيوانات بمعدل ثابت وأقل بكثير.

يمكن لخنازير غينيا المناعية المصابة بفيروس الإنفلونزا الملون على فرائها أن تنقل الفيروس عبر الهواء إلى خنازير غينيا الأخرى المعرضة للإصابة ، مما يدل على أن الفيروس لا يجب أن يأتي مباشرة من الجهاز التنفسي ليكون معديًا.

ووجدوا أن الأنسجة تطلق ما يصل إلى 900 جسيم في الثانية في نطاق حجم يمكن استنشاقه، كما كانوا قادرين على إصابة الخلايا من هذه الجزيئات المنبعثة من الأنسجة الورقية الملوثة بالفيروس.