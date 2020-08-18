نيوزويك: ترامب يضغط على FDA للموافقة على دواء كعلاج محتمل لـ COVID-19

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الجريدة الأمريكية " نيوزويك"، أن تقارير تشير إلى إن الرئيس دونالد ترامب يريد من إدارة الغذاء والدواء (FDA) الموافقة على مستخلص نبات الأولياندين كعلاج محتمل لـ COVID-19 ، على الرغم من النقص الحالي في الأدلة على أنه سيكون فعالًا لهذا الغرض.

وذكرت الجريدة فى تقريرها، أن ذلك حدث خلال اجتماع المكتب البيضاوي في يوليوالماضى، والذي ضم سكرتير الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) بن كارسون ، ومؤسس MyPillow والرئيس التنفيذي مايك ليندل وأندرو ويتني ، المدير التنفيذي في Phoenix Biotechnology - وهي شركة تطور منتج oleandrin .

وقال ليندل لموقع أكسيوس ، خلال الاجتماع ، "قال ترامب : يجب أن توافق إدارة الغذاء والدواء على ذلك "، ولكن ما هو أوليندرين وهل للمادة أي استخدامات طبية؟



ترامب والموافقة على دواء

ما هو عقار أوليندرين واستخدماته الطبية Oleandrin هو مستخلص نباتي من نبات الدفلى، وشجيرة دائمة الخضرة أو شجرة صغيرة شديدة السمية للإنسان والعديد من الحيوانات إذا تم تناول أي جزء منها، وOleandrin هو واحد من عدة مركبات سامة يحتوي عليها النبات. ما هو عقار أوليندرين واستخدماته الطبية Oleandrin هو مستخلص نباتي من نبات الدفلى، وشجيرة دائمة الخضرة أو شجرة صغيرة شديدة السمية للإنسان والعديد من الحيوانات إذا تم تناول أي جزء منها، وOleandrin هو واحد من عدة مركبات سامة يحتوي عليها النبات.

اقترحت بعض الأبحاث "في المختبر" ولم تتم على الحيوانات أو البشر، أن المادة يمكن أن تكون مفيدة كعلاج لأنواع مختلفة من السرطان ، بما في ذلك سرطان القولون والبنكرياس والبروستا.

علاوة على ذلك ، وجدت دراسة في المختبر نُشرت في مجلة Fitoterapia أن المركب يثبط قدرة فيروس نقص المناعة البشرية على الإصابة بالعدوى ، على الرغم من أنه ينبغي ملاحظة أن نتائج دراسات أنبوب الاختبار لا تترجم دائمًا إلى نماذج حيوانية أو بشرية.

قال البروفيسور شارون لوين ، الخبير المشهور عالميًا في الأدوية المضادة للفيروسات من جامعة ملبورن في أستراليا ، لـ Axios: "يبدو أن Oleandrin يمتلك نشاطًا مضادًا للفيروسات بجرعات عالية في نموذج أنبوب الاختبار، وقد ترغب بالتأكيد في رؤية المزيد من العمل الذي تم إنجازه على هذا قبل التفكير في تجربة بشرية "لفعاليتها ضد SARS-CoV-2 - الفيروس الذي يسبب COVID-19.

بينما أشارت إحدى الأوراق البحثية التي نُشرت في يوليو من قبل باحثين من جامعة تكساس في جالفستون، إلى أن الأولياندرين يثبط السارس-CoV-2 في خلايا الكلى القرد ، ويجب النظر إلى استنتاجاته بحذر.

الورقة التي تذكر روبرت نيومان - رئيس المجلس الاستشاري العلمي للتكنولوجيا الحيوية في فينيكس - كمؤلف لم تخضع لمراجعة النظراء. هذا يعني أنه لم يخضع بعد لتقييم من قبل خبراء في هذا المجال ليتم نشره في مجلة علمية.

في مايو 2020 ، أجرى معهد البحوث الطبية للجيش الأمريكي للأمراض المعدية (USAMRIID) بعض الاختبارات الأولية لعقار الأولياندين ضد السارس- CoV-2. وقالت المتحدثة باسم كاري فاندر ليندن لموقع أكسيوس إن النتائج كانت "غير حاسمة".

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وقال فاندر ليندن: "بالإضافة إلى ذلك ، اتصل فرع جامعة تكساس الطبي في جالفستون بـ USAMRIID ، مشيرًا إلى أنهم كانوا يختبرونه أيضًا"، "نظرًا لنتائجنا غير الحاسمة ، ووجود علاجات أخرى ذات أولوية عالية لتقييمها ، لم نواصل هذا النوع من البحث."

بصرف النظر عن البحث المذكور أعلاه ، يبدو أنه لا توجد أوراق منشورة أخرى تختبر فعالية أولياندين ضد السارس- CoV-2 في الحيوانات أو البشر. ومع ذلك ، أخبرت ويتني أكسيوس يوم السبت أن دراسة معملية غير منشورة تختبر عقار الأولياندين على البشر كعلاج لـ COVID-19 قيد المراجعة من قبل الأقران.

يقول ويتني إن أوليندرين يمكنه "علاج" COVID-19 ، مما يتسبب في اختفاء الأعراض "في الغالبية العظمى من الحالات" ، حسبما ذكرت أكسيوس ، على الرغم من عدم وجود أدلة كافية متاحة للجمهور حاليًا لدعم هذه الادعاءات.

وقال ويتني لأكسيوس: "لدينا شيء نعتقد أنه سيعالج المشكلة ونريد إتاحته". "نعتقد أنه ينبغي منحنا الفرصة لإثبات ذلك في بيئة التجارب السريرية بالمستشفى ونعتقد أن ذلك يجب أن يحدث الآن وليس بعد شهر من الآن."

تستكشف الشركة عقار oleandrin كعلاج محتمل لـ COVID-19 - وهو أمر يتطلب أن يخضع العقار لتجارب إكلينيكية بشرية صارمة. ومع ذلك ، تدفع شركة Phoenix Biotechnology أيضًا إدارة الغذاء والدواء للسماح ببيع الأولياندين كمكمل غذائي، وقد يحدث هذا بسرعة ، وفقًا لويتني ، على الرغم من أنه لن يُسمح للشركة بتقديم ادعاءات حول فعاليتها في علاج أو علاج COVID-19.

أعرب بعض كبار المسؤولين في الإدارة عن قلقهم من أن يتم الدفع بأولياندرين كعلاج لـ COVID-19 على رأس الحكومة الأمريكية.

في مارس ، دفع ترامب مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان للسماح بالاستخدام الطارئ لعقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا لعلاج COVID-19.

وأصدرت الوكالة في وقت لاحق تصريح استخدام الطوارئ (EUA) للدواء. ومع ذلك ، ألغت إدارة الغذاء والدواء ذلك في يونيو بناءً على نتائج تجربة سريرية عشوائية كبيرة على المرضى في المستشفى "وجدت أن هذه الأدوية لم تظهر أي فائدة لتقليل احتمالية الوفاة أو التعافي السريع".