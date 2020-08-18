شكرا لقرائتكم خبر عن خبير روسى: أوروبا تواجه استمرار الموجة الأولى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نيكولاي ماليشيف المتخصص في الأمراض المعدية الروسى الجنسية إن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا لا يرجع إلى الموجة الثانية، بل إلى استمرار الأولى، موضحا أن الموجة الثانية قد تظهر فى نهاية الخريف وبداية الشتاء القادم، حسبما ذكر تقرير لوكاله "تاس" الروسية.

وأشار فى تصريحات صحيفة إلى أنه يعتقد أن تفشي المرض الجديد ممكن في الخريف، خاصة أن الارتفاع في التهابات الجهاز التنفسي يحدث سنويًا في نهاية الخريف بداية الشتاء، تدريجيًا، تبدأ الأنفلونزا بالفعل في الظهور ، وربما ارتفاع أمراض الجهاز التنفسي قبل ذلك بقليل. إن فيروس كورونا هو أيضًا مرض تنفسى، وأعتقد أنه إلى جانب زيادة التهابات الجهاز التنفسي سيكون هناك ارتفاع معين في فيروس كورونا.

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وشهد عدد من البلدان في غرب وجنوب أوروبا ، والتي تعامل معظمها بشكل عام مع أول تفشي كبير لفيروس كورونا، مرة أخرى ارتفاعًا في حالات الإصابة بـ COVID-19 في بداية شهر يوليو، بعد فترة وجيزة من افتتاح بعض الحدود الخارجية، وهكذا ساء الوضع فى إسبانيا وألمانيا وفرنسا، على الرغم من أنه استقر فى وقت مبكر بحلول منتصف أغسطس.

وقال طبيب أمراض معدية بارز إن فيروس كورونا المستجد شهد تحورا يزداد شيوعا في أوروبا وأمريكا الشمالية وأجزاء من آسيا، وإن هذا التحور يجعله أكثر عدوى لكن أقل فتكا.

وقال بول تامبيا، وهو استشارى كبير فى جامعة سنغافورة الوطنية والرئيس المنتخب للجمعية الدولية للأمراض المعدية إن الدلائل تشير إلى انتشار طفرة (دي614جي) في أجزاء من العالم تزامن مع انخفاض معدلات الوفاة، ما يوحي بأن هذا التحور أقل فتكا، وأضاف في حديث لرويترز "ربما كان وجود فيروس أكثر عدوى لكن أقل فتكا شيئا جيدا، وقال إن أغلب الفيروسات تصبح في العادة أقل فتكا لدى تحورها.