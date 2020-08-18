شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب على دواء يساهم فى علاج فرط استجابة المناعة لدى مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس باحثون فى كلية الطب بجامعة واشنطن دواء ravulizumab المعتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج الأمراض النادرة، حيث رأى العلماء أن الدواء لفرط نشاط الجهاز المناعى يمكن أن يساعد المرضى المصابين بمضاعفات خطيرة فى المستشفى بسبب كوفيد 19، ويمنع الدواء بروتينًا معينًا فى الجهاز المناعى يشتبه الأطباء فى أنه يساهم فى الاستجابات الخطيرة الناجمة عن عدوى فيروس كورونا فى الرئتين والكلى والأوعية الدموية.





الدواء المسمى ravulizumab، هو جسم مضاد أحادى النسيلة وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) لعلاج اثنين من الأمراض الوراثية النادرة، متلازمة انحلال الدم اليوريمي اللانمطية وبيلة ​​الهيموجلوبين الانتيابية الليلية، وكلاهما يسبب جلطات دموية مهددة للحياة في الأوعية الدموية الصغيرة.

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وقال الدكتور هريشيكي كولكارني، الباحث الرئيسي في التجربة في جامعة واشنطن وأستاذ الطب المساعد في قسم طب الرئة والرعاية الحرجة "نحن نستخدم هذا الدواء المعتمد من إدارة الغذاء والدواء للمرضى الذين يعانون من مضاعفات رئوية حادة من كورونا، لأن المشاكل التي تظهر لدى بعض هؤلاء المرضى تبدو مشابهة لتلك التي يعاني منها المرضى الذين يعانون من هذين المرضين الوراثيين.

وتتم قيادة التجربة ورعايتها من قبل شركة Alexion Pharmaceuticals ، وكلية الطب بجامعة واشنطن هي واحدة من 50 موقعًا عبر أربع دول تشارك في هذه التجربة السريرية على الدواء.

وفى جميع أنحاء العالم يخطط الباحثون لتسجيل 270 مريضًا بالغًا فى التجربة السريرية على الدواء الجديد.